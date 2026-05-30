وزير الخارجية يؤكد على الأهمية المحورية لمعاهدة عدم الانتشار النووي

وزيرا خارجية مصر والإمارات يبحثان التطورات الأخيرة الخاصة بمسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية

القاهرة الإخبارية: سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة على عدة بلدات في جنوب لبنان

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى رد أكثر حزما إزاء اختلال الميزان التجاري مع الصين

تشديد الإجراءات بالحجر الصحي فى مطار القاهرة لاستقبال الحجاج والقادمين من الدول المحتمل تأثرها بالإيبولا

الزراعة تعلن ذبح 35 ألف أضحية بالمجازر الحكومية مجاناً للمواطنين خلال عيد الأضحى

ميسي يتربع على عرش ملوك الأهداف الحاسمة فى نهائيات دوري أبطال أوروبا

القاهرة الاخبارية: إسرائيل تتمسك ببقاء قواتها في جنوب لبنان

أخصائية نفسية تقدم عبر "دوت الخليج".. أفضل النصائح للتخلص من عادة التصفح السلبي عند جيل زد

مجموعة منتخب مصر فى كأس العالم 2026 قبل السفر إلى أمريكا

الزراعة تعلن ذبح 35 ألف أضحية بالمجازر الحكومية مجاناً للمواطنين خلال عيد الأضحى

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 30 مايو 2026 07:05 مساءً - كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إجمالي ما تم ذبحه من الأضاحي داخل المجازر الحكومية المعتمدة على مستوى الجمهورية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، والذي  بلغ 35,514 أضحية، تم ذبحها للمواطنين مجاناً تحت إشراف بيطري كامل، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على الصحة العامة والبيئة وضمان سلامة اللحوم.

 

وقالت الوزارة إن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للهيئة العامة للخدمات البيطرية، برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المجازر الحكومية، وتقديم خدمات الكشف والفحص والإشراف البيطري على الأضاحي طوال أيام العيد.

 

وقال الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن المجازر الحكومية قد استقبلت خلال رابع أيام العيد  5,942 أضحية، ليبلغ بذلك إجمالي المذبوحات خلال أيام العيد 35,514 أضحية، تشمل: 21,278 رأس أبقار، و7,347 رأس أغنام، و5,992 رأس جاموس، و550 رأس ماعز، و347 رأساً من الجمال.

 

وأكد رئيس الهيئة أن هذا الإقبال الكبير يعكس تزايد وعي المواطنين بأهمية الذبح داخل المجازر الحكومية المعتمدة، لما توفره من رقابة بيطرية متكاملة تضمن سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، فضلاً عن دورها في الحد من الذبح العشوائي والحفاظ على البيئة.

 

وأشار إلى استمرار أعمال المتابعة والمرور الميداني على المجازر وأسواق الماشية ومنافذ بيع اللحوم، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيطرية وحماية صحة المواطنين.

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

