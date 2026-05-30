وزير الخارجية يؤكد على الأهمية المحورية لمعاهدة عدم الانتشار النووي

وزير الخارجية يؤكد على الأهمية المحورية لمعاهدة عدم الانتشار النووي

وزيرا خارجية مصر والإمارات يبحثان التطورات الأخيرة الخاصة بمسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية

وزيرا خارجية مصر والإمارات يبحثان التطورات الأخيرة الخاصة بمسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية

القاهرة الإخبارية: سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة على عدة بلدات في جنوب لبنان

القاهرة الإخبارية: سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة على عدة بلدات في جنوب لبنان

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى رد أكثر حزما إزاء اختلال الميزان التجاري مع الصين

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى رد أكثر حزما إزاء اختلال الميزان التجاري مع الصين

تشديد الإجراءات بالحجر الصحي فى مطار القاهرة لاستقبال الحجاج والقادمين من الدول المحتمل تأثرها بالإيبولا

تشديد الإجراءات بالحجر الصحي فى مطار القاهرة لاستقبال الحجاج والقادمين من الدول المحتمل تأثرها بالإيبولا

الزراعة تعلن ذبح 35 ألف أضحية بالمجازر الحكومية مجاناً للمواطنين خلال عيد الأضحى

الزراعة تعلن ذبح 35 ألف أضحية بالمجازر الحكومية مجاناً للمواطنين خلال عيد الأضحى

ميسي يتربع على عرش ملوك الأهداف الحاسمة فى نهائيات دوري أبطال أوروبا

ميسي يتربع على عرش ملوك الأهداف الحاسمة فى نهائيات دوري أبطال أوروبا

القاهرة الاخبارية: إسرائيل تتمسك ببقاء قواتها في جنوب لبنان

القاهرة الاخبارية: إسرائيل تتمسك ببقاء قواتها في جنوب لبنان

أخصائية نفسية تقدم عبر "دوت الخليج".. أفضل النصائح للتخلص من عادة التصفح السلبي عند جيل زد

أخصائية نفسية تقدم عبر "دوت الخليج".. أفضل النصائح للتخلص من عادة التصفح السلبي عند جيل زد

مجموعة منتخب مصر فى كأس العالم 2026 قبل السفر إلى أمريكا

مجموعة منتخب مصر فى كأس العالم 2026 قبل السفر إلى أمريكا

الرئيسية مال وأعمال

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى رد أكثر حزما إزاء اختلال الميزان التجاري مع الصين

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى رد أكثر حزما إزاء اختلال الميزان التجاري مع الصين

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى رد أكثر حزما إزاء اختلال الميزان التجاري مع الصين

نعرض لكم الان تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي يدعو إلى رد أكثر حزما إزاء اختلال الميزان التجاري مع الصين من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 30 مايو 2026 07:42 مساءً - العربية نت_ دعت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، التكتل إلى التحرك بشكل أكثر حزما لإعادة التوازن إلى علاقته التجارية المختلة مع الصين، وذلك عقب محادثات في شأن حماية الصناعات الحيوية من المنافسة الصينية.

وقالت المفوضية: “تعد الصين شريكا مهما، وسيستمر التواصل والحوار معها. ولكن في الوقت نفسه، فإن الوضع الحالي للعلاقات التجارية والاستثمارية لا يبدو مستداما”.

وأضافت “في ظلّ ترابط المصالح الاقتصادية والأمنية، سيستدعي هذان البعدان ردا أكثر حزما”.

ويتعمّق القلق الأوروبي حيال العجز التجاري مع الصين، إذ بلغ 360 مليار يورو (419 مليار دولار) العام الماضي، ما يعني أن صادرات بكين إلى دول الاتحاد تفوق وارداته منها بشكل كبير.

وعقد مفوضو الاتحاد الأوروبي اجتماعا لمناقشة الإجراءات التي يمكن للتكتل اتخاذها.

غير أن الاتحاد أكد أن “نهجه الشامل لا يزال قائما على تقليل المخاطر، وليس فك الارتباط، إذ يسعى إلى الحفاظ على العلاقات التجارية مع الصين في موازاة تقليل الاعتماد عليها.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وأوضحت المفوضية أنها ستجري نقاشات في الأسابيع المقبلة، تمهيدا لمزيد من المحادثات في شأن اختلال الميزان التجاري مع الصين خلال قمة قادة مجموعة السبع في فرنسا بين 15 و17، وكذلك اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل يومي 18 و19.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاتحاد الأوروبي يدعو إلى رد أكثر حزما إزاء اختلال الميزان التجاري مع الصين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

أحمد صلاح

الكاتب

أحمد صلاح

أخبار ذات صلة

0 تعليق