موعد مباراة آرسنال ضد باريس سان جيرمان في...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 30 مايو 2026 06:10 مساءً - تتجه الأنظار مساء اليوم السبت نحو العاصمة المجرية بودابست، التي تحتضن نهائي دوري أبطال أوروبا 2026 بين آرسنال وباريس سان جيرمان في مواجهة ينتظر أن تشهد صراعًا قويًا على اللقب القاري.

ويخوض آرسنال النهائي بعدما نجح في تجاوز أتلتيكو مدريد خلال الدور نصف النهائي، ليقترب خطوة واحدة من تحقيق إنجاز تاريخي يتمثل في الفوز بأول لقب له في البطولة الأوروبية الأهم.

أما باريس سان جيرمان، فقد بلغ المشهد الختامي عقب تخطيه بايرن ميونخ في واحدة من أكثر مواجهات البطولة إثارة، ليواصل رحلة الدفاع عن اللقب الذي توج به في الموسم الماضي.

ويأمل المدفعجية في استغلال الفرصة لتحقيق حلم طال انتظاره، في حين يسعى النادي الفرنسي لتأكيد هيمنته القارية وإضافة بطولة جديدة إلى سجله الأوروبي.

موعد مباراة آرسنال ضد باريس سان جيرمان

تنطلق المواجهة النهائية في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة 8:00 مساء بتوقيت أبو ظبي وعمان.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وباريس سان جيرمان

يمكن متابعة اللقاء عبر القنوات التاليةbeIN Sports 1 وbeIN Sports 2

وسيتولى حسن العيدروس التعليق على القناة الأولى، بينما يصف عصام الشوالي أحداث المباراة عبر القناة الثانية.