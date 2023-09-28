مصري يبيع ابنته المراهقة لثري سعودي وعند توثيق عقد الزواج وقعت المفاجأة المرعبة

الرياض - محمد الاطلسي - تجرد اب مصري من كل مشاعر الأبوة وقام ببيع ابنته المراهقة لثري سعودي.

لكنه خطته الشيطانية للحصول على حفنة من المال فشلت ووقع في شر اعماله.

فقد تمكنت السلطات المصرية، من إحباط محاولة زواج طفلة تبلغ من العمر 15 عاما، أثناء قيام مأذون بتحرير عقد عرفي بالمخالفة للقانون.

وجاء ذلك بعد تلقي المجلس القومي للطفولة والأمومة، بلاغا من أحد الأشخاص للمطالبة بالتدخل لإنقاذ الطفلة، كونها لا تزال قاصرا ولم تبلغ السن القانوني للزواج المُحدد بـ18 عامًا.

وحسب “وسائل إعلام مصرية”، توجهت الشرطة إلى مكان البلاغ وتم إحباط تحرير عقد الزواج العرفي للطفلة فيما هرب والدها والمأذون أثناء مداهمة المكان.

وتم تسليم الطفلة لعمها بعد أخذ التعهد اللازم عليه بحسن رعايتها والمحافظة عليها وعدم تعريضها للخطر حال إتمام إجراءات تزويجها قبل بلوغها السن القانونية.