بقرار ملكي مفاجئ: السعودية تمنح الإقامة الأبدية مدى الحياة لمن يتزوج بفتاة من هذه الجنسية فقط!

الرياض - محمد الاطلسي - لكل من يبحث عن التوقف من عناء الإقامة والحصول عليها مدى الحياة بالمملكة للمتزوج من المرأة السعودية حيث تمت الموافقة على أحد أنظمة الإقامة في المملكة العربية السعودية وهو نظام الإقامة المميزة، من قبل مجلس الوزراء في 14 مايو 2019 كجزء من رؤية المملكة 2030، مما يوفر للمستفيدين العديد من المزايا مقابل الإقامة لمرة واحدة أو التجديد سنويا حسب نوع الإقامة، لا يشترط أن يكون مقدم الطلب مقيمًا في المملكة العربية السُّعُودية مقابل رسوم للحصول على الإقامة الدائمة، أو مقابل الحصول على إقامة مؤقتة بنفس الامتياز كل عام، ولا يشترط مدّة الإقامة.

أما عن مميزات الحصول علي الإقامة المميزة كالتالي: يتمتع المتقدم للإقامة المميزة بالعديد من الميزات عند حصوله على الإقامة المميزة ومنها: إقامة الأسرة مع المقيم في المملكة العربية السُّعُودية إصدار إذن زيارة للأقارب للأراضي السُّعُودية. استقدام العمالة إلى المملكة العربية السُّعُودية.

تملك العقارات سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية، باستثناء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، يجوز استخدام العقارات لمدة لا تزيد عن 99 سنة.