مفاجأة مزلزلة..دولة مسلمة تحرق قلوب السعوديين وتوجه للمملكة ضربة موجعة وقاسية

الرياض - محمد الاطلسي - خرج منتخب السعودية من دور الثمانية لمسابقة كرة القدم، ضمن فعاليات النسخة الـ19 لدورة الألعاب الآسيوية، المقامة حاليا في مدينة هانغجو الصين، على يد نظيره الأوزبكي (1-2) اليوم الأحد.

وسجل هدفي المنتخب الأوزبكي كل من اللاعبين، سيدعزمات ميرسعيدوف، وأليشر عديلوف، في الدقيقة (24، 44) على الترتيب.

بينما سجل المهاجم السعودي محمد خليل مران هدف الأخضر الوحيد بحلول الدقيقة 66 من زمن اللقاء.

وفي ما يلي نتائج مباريات الدور ربع النهائي للدورة:

أوزبكستان - السعودية (1-2)

إيران - هونغ كونغ (0-1)

اليابان - كوريا الشمالية (2-1)

الصين - كوريا الجنوبية (0-2).