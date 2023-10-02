السعودية. رسالة بخط صدام حسين .. وابنته تفجر مفاجأة بشأن محتواها .. لن تصدقو ما ورد فيها؟

الرياض - محمد الاطلسي - أجابت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، على سؤال مذيع قناة “العربية” الذي ذكر فيه:” هل لديكي بعض المقاطع التي لم تبث على شاشة التلفزيو

وقالت “رغد” خلال مقابلة أجرتها مع قناة ” العربية”:” لا يوجد لدي أي مقاطع، لأن التصوير كان من قبل جهات معينة تم اختيارها في المحكمة من الجانبين الأمريكي والعراقي”

وأضافت :” وصلني فقط الذي حصل على موافقة الجانب الأمريكي”، لافتة: “حتى بالكتابات والرسائل، أول رسالة وصلتني عبارة عن أربعة أسطر وباقي الورقة كلها محذوفة باللون الأسود “، موضحة:” حتى مذكرات والدي كانت مرقمة، وأجزاء كثيرة منها غير موجودة “.