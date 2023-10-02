مسؤول إيراني كبير يثير ضجة واسعة ويشعل مواقع التواصل بسبب ما فعله في اليوم الوطني السعودي

الرياض - محمد الاطلسي - نشرت قناة "العالم" الايرانية الناطقة بالعربية مقطع فيديو قالت فيه إن مسؤولا إيرانيا شارك برقصة العرضة خلال احتفالات اليوم الوطني السعودي بفندق "اسبيناس بالاس" شمالي طهران قبل أيام.

أظهر مقطع الفيدية محموعة من الأشخاص يحملون العلم السعودي وآخرون يمسكون بعضهم البعض بأيديهم ويؤدون رقصة العرضة، احتفالا باليوم الوطني السعودي.

وفي وقت سابق، هنأ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في رسائل منفصلة، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة اليوم الوطني السعودي.

وتحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر من كل عام