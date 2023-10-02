الإمارات تمنح الجنسية لفنان عربي لن تصدق من يكون !

الرياض - محمد الاطلسي - منحت دولة الإمارات العربية المتحدة الفنان الكويتي أحمد العونان الجنسية. يشار إلى أن العونان يعتبر أحد أشهر نجوم الكوميديا في منطقة الخليج العربي، وقد قام بدور البطولة في العديد من الأعمال الكويتية والخليجية، كما ذكرت صحيفة “القبس” الكويتية.

وولد العونان في الكويت، وشارك في التمثيل إلى جانب العديد من نجوم البلاد في أعمال متنوعة.

وأعرب الفنان أحمد العونان عن جزيل شكره وامتنانه للحكومة الاماراتية على قرار منحه جنسيتها.

وقال العونان: “لا يسعني سوى أن أقول الحمدلله اولاً وأخراً، والكويت والإمارات هما بيت واحد، كما أن خليجنا واحد أيضاً،وكما يُقال (طلعت من دار لدار)، شكراً من القلب لكل الشيوخ”. يشار الى أن العونان من مواليد الكويت، وقد شارك منذ بداية مشواره الفني منذ العام 1992 إلى يومنا الحالي في العديد من الأعمال الكويتية والخليجية على صعيد الدراما والمسرح والسينما، وكذلك تقديم البرامج التلفزيونية .