خادمة منزلية تنتقم من كفليها السعودي بطريقة أذهلت الجميع.. لن تصدق ماذا فعلت؟

الرياض - محمد الاطلسي - مواقع اخبارية تداولت خبر غريب لم يتمكن محرري النافذة من من التأكد من صحته وتاريخه وفي تفاصيله فقد فاجأت خادمة كفيلها السعودي، بتصرف يبدو أنه انتقامًا على سوء معاملته لها، وذلك بعد أيام من استلامها من المكتب. حيث هربت من منزله في العاصمة السعودية الرياض.

وكشف كفيل الخادمة أنه تفاجأ بهروب الخادمة، إذ شوهدت عند مراجعة كاميرات المراقبة لدى الجيران وهي هاربة رفقة سائق ليموزين قام بمساعدتها.

ساعة الهروب

وكان الكفيل السعودي قد استلم الخادمة من المكتب منذ أيام قليلة، وأنه عندما تواصل مع المكتب للإبلاغ عن هروبها أخبروه أن لديهم ثلاث خادمات هربن بنفس الطريقة في نفس اليوم.

وبحسب الكفيل تدعى الخادمة "سوميتا بت واوان"، وهي من الجنسية الأندونيسية، تبلغ من العمر 35 عامًا. كما دعا من يتعرف عليها بالإبلاغ عنها.