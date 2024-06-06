الارشيف / اخبار الخليج

فيديو صادم يهز مواقع التواصل يوثق تعرض شاب يمني للتعذيب الوحشي في سلطنة عمان..اتفرج

الرياض - محمد الاطلسي - وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض شاب يمني للتعذيب في سلطنة عمان، بعد أيام قليلة، من فيديو يُظهر تعرض شبان يمنيين آخرين للتعذيب الوحشي، من قبل جنود عمانيين، بحسب ما قال موثقي الفيديو.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ويظهر في الفيديو الجديد، أحد الشباب اليمنيين، وعلى جسده آثار تعذيب وحشية، يقول إنه تعرض للضرب والتعذيب داخل الحدود العمانية.

 

وقبل أيام، تداول الناشطون مقطع فيديو لسبعة شبان يمنيين، يظهر على أجسادهم آثار التعذيب الوحشي، الذي قال موثقه إنهم تعرضوا له على يد الجيش العماني بولاية المزيونة، 30 مايو المنصرم.

 

ومنذ أيام حتى اللحظة، لم تعلق السلطات العمانية، بشأن المقاطع المتداولة.

