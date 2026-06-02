التعليم: استمرار التقديم بالمدارس المصرية اليابانية الجديدة حتى 21 يونيو

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 2 يونيو 2026 03:30 مساءً - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استمرار التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية الجديدة (لغات وعربي) للعام الدراسي المقبل 2026/ 2027، وذلك حتى 21 يونيو الجاري عبر الموقع الإلكتروني المخصص للتقديم.. اضغط هنا

وأوضحت الوزارة أن التوسع في مشروع المدارس المصرية اليابانية يأتي في إطار جهود الدولة لتوفير تعليم متميز يعتمد على تنمية مهارات الطلاب وبناء الشخصية، وفقًا لأحدث النظم التعليمية والممارسات التربوية التى تطبق أساليب التعليم اليابانية الحديثة.

انطلاق الدراسة في إجمالي 101 مدرسة

وأكدت الوزارة أن العام الدراسي المقبل سيشهد انطلاق الدراسة في إجمالي 101 مدرسة على مستوى الجمهورية، بما يعكس النجاح المتواصل لهذا النموذج التعليمي والإقبال المتزايد من أولياء الأمور عليه.

ودعت وزارة التربية والتعليم أولياء الأمور الراغبين في التقديم إلى سرعة التسجيل واستكمال الإجراءات المطلوبة قبل انتهاء فترة التقديم، والاستفادة من الفرصة المتاحة للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية الجديدة.