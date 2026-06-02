ماذا يحدث لجسمكِ مع التقدم في العمر؟ تغيرات طبيعية لا تتجاهليها

مع التقدم في العمر؛ تحدث الكثير من التغيرات في جسم المرأة. ففي مرحلة الشباب، يبدو الجسد صحيًا يمتلك قدرة متجددة على التعافي والحركة ومقاومة التعب والإرهاق. لكن مع مرور السنوات، تبدأ تغيرات تدريجية بالظهور، بعضها واضح يمكن ملاحظته بسهولة، وبعضها الآخر يحدث داخل الجسم دون أن تشعر به إلا بعد فترة.

قد تلاحظ المرأة أن طاقتها لم تعد كما كانت، أو أن بشرتها لم تعد بنضارة الأمس، أو أن فقدان الوزن أصبح أصعب من السابق، فتبدأ تساؤلات لا حصر لها عن ما طرأ على جسمها من تغيرات. اليوم سأخبرك ماذا يحدث لجسمك مع التقدم في العمر؟

تؤكد الدكتورة أمينة العسلي اختصاصية أمراض النساء، أن التقدم في العمر ليس مرضًا، بل رحلة طبيعية يمر بها الجميع. وخلال هذه الرحلة تحدث مجموعة من التغيرات البيولوجية والهرمونية التي تؤثر في مختلف أجهزة الجسم. وفهم هذه التغيرات يساعد المرأة على التعامل معها بوعي أكبر، واتخاذ خطوات تحافظ على صحتها وجودة حياتها لسنوات طويلة.

لماذا يتغير الجسم مع التقدم في العمر؟

مع التقدم في العمر تتباطأ بعض العمليات الحيوية داخل الجسم، كما تتراجع قدرة الخلايا على التجدد والإصلاح بالكفاءة نفسها التي كانت عليها في مراحل العمر الأصغر. وتلعب العوامل الوراثية ونمط الحياة والتغذية والنشاط البدني دورًا مهمًا في سرعة هذه التغيرات ومدى تأثيرها.

ورغم أن الشيخوخة عملية طبيعية لا يمكن إيقافها، فإن رعايتك لصحتك ونفسيتك واتباع أسلوب حياة صحي يساعد على تقليل آثارها والحفاظ على الصحة والجمال لفترة أطول، وكلما بدأ اهتمامك مبكرًا كلما زاد طول المدة التي تنعمين فيها بالصحة والراحة النفسية، وكلما بقي جمالك كما هو دون تأثير.

التغيرات التي تطرأ على جسمك مع التقدم في العمر؟

التغيرات التي تطرأ على جسمك هي نفسها العلامات التي تدل على تقدمك في العمر، وهذه العلامات:

تباطؤ عملية الأيض

وهي من أبرز التغيرات التي تحدث مع التقدم في العمر انخفاض معدل الأيض أو حرق السعرات الحرارية، فتصبح زيادة الوزن تصبح أسهل، ويحتاج فقدان الوزن إلى جهد أكبر.

فقدان الكتلة العضلية

يبدأ الجسم تدريجيًا بفقدان جزء من كتلته العضلية مع التقدم في العمر، خاصة إذا لم يكن النشاط البدني جزءًا من الروتين اليومي. ولهذا السبب تعد تمارين المقاومة من أهم الأنشطة التي ينصح بها للحفاظ على صحة العضلات.

تغيرات العظام والمفاصل

مع التقدم في العمر تنخفض كثافة العظام تدريجيًا، وتصبح أكثر عرضة للضعف والهشاشة، خاصة لدى النساء بعد انقطاع الطمث بسبب انخفاض مستويات هرمون الإستروجين.

ينتج عن ذلك، ضعف العظام، زيادة خطر الكسور، آلام المفاصل، انخفاض المرونة والحركة. لذلك تزداد أهمية الكالسيوم وفيتامين د وممارسة النشاط البدني للحفاظ على صحة الهيكل العظمي.

تغيرات البشرة

البشرة من أكثر أجزاء الجسم التي تعكس آثار التقدم في العمر. من أبرز التغيرات التي تطرأ على البشرة، ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد، انخفاض مرونة الجلد، زيادة الجفاف، بطء التئام الجروح، وظهور بقع جلدية مرتبطة بالعمر، ويرجع ذلك إلى انخفاض إنتاج الكولاجين والإيلاستين المسؤولين عن مرونة البشرة وشبابها.

تغيرات الشعر

قد تلاحظ المرأة مع التقدم في العمر، تحدث تغيرات عديدة للشعر نتيجة عوامل هرمونية وجينية وطبيعية مرتبطة بالتقدم في السن. هذه التغيرات مثل: ترقق الشعر، زيادة تساقطه، ظهور الشعر الأبيض، وتغير ملمس الشعر وكثافته.

التغيرات الهرمونية

تلعب الهرمونات دورًا أساسيًا في العديد من وظائف الجسم، ومع التقدم في العمر تبدأ مستويات بعض الهرمونات بالتغير. بالنسبة للمرأة، يعد انخفاض هرمون الإستروجين خلال مرحلة ما قبل انقطاع الطمث وبعده من أبرز التغيرات الهرمونية.

من الأعراض المرافقة للتغيرات الهرمونية، الهبات الساخنة، اضطرابات النوم، تقلبات المزاج، تغيرات في توزيع الدهون بالجسم، جفاف البشرة.

تغيرات القلب والأوعية الدموية

حيث يتأثر الجهاز القلبي الوعائي أيضًا بمرور الوقت من التغيرات التي تحدث لجسمك بعدم التقدم في العمر، انخفاض مرونة الأوعية الدموية، زيادة احتمالات ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع خطر الإصابة ببعض أمراض القلب. لهذا تصبح المتابعة الدورية لصحة القلب أكثر أهمية مع التقدم في العمر.

تغيرات الجهاز الهضمي

قد تصبح عملية الهضم أبطأ نسبيًا مع التقدم في العمر. فتزيد احتمالات الإصابة بالإمساك نتيجة بطء حركة الأمعاء، كما تتغير الشهية. ولذلك ينخفض امتصاص بعض العناصر الغذائية. ويساعد تناول الألياف وشرب الماء بانتظام في دعم صحة الجهاز الهضمي.

تغيرات النوم

تلاحظ بعض النساء أن النوم لم يعد بنفس الجودة التي كان عليها في السابق. من أبرز التغيرات الأرق والاستيقاظ المتكرر ليلًا والشعور بالتعب رغم النوم. وقد ترتبط هذه التغيرات بالعوامل الهرمونية أو الضغوط النفسية أو التغيرات الطبيعية المرتبطة بالعمر.

تغيرات الذاكرة والتركيز

من الطبيعي أن تتغير بعض القدرات الذهنية بشكل طفيف مع التقدم في العمر مثل: نسيان بعض التفاصيل البسيطة، الحاجة إلى وقت أطول لتذكر بعض المعلومات، وانخفاض سرعة معالجة المعلومات.

ما علامات تقدم العمر؟

تختلف علامات تقدم العمر من امرأة لأخرى تبعًا للعوامل الوراثية ونمط الحياة والتغذية والنشاط البدني وحالتها الصحية.

ومن أبرز علامات تقدم العمر عند المرأة ما يلي:

ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة، خاصة حول العينين والفم.

فقدان البشرة جزءًا من مرونتها وزيادة جفافها.

ترقق الشعر أو زيادة تساقطه وظهور الشيب.

انخفاض الكتلة العضلية والشعور بضعف القوة البدنية.

زيادة تراكم الدهون في بعض مناطق الجسم وصعوبة فقدان الوزن.

انخفاض كثافة العظام وزيادة احتمالية الإصابة بالهشاشة.

آلام المفاصل أو الشعور بالتيبس عند الحركة.

انخفاض مستويات الطاقة والشعور بالتعب بشكل أسرع.

بطء عملية الأيض (حرق السعرات الحرارية).

تغيرات في الرؤية أو الحاجة إلى نظارات للقراءة.

اضطرابات النوم أو الاستيقاظ المتكرر ليلًا.

جفاف الجلد والشعر والأغشية المخاطية.

كيف تحافظين على صحتكِ وجمالك مع التقدم في العمر؟

رغم أن التغيرات المرتبطة بالعمر طبيعية، فإن نمط الحياة الصحي يلعب دورًا كبيرًا في الحد من آثارها.

توصيك دكتورة أمينة العسلي اختصاصية أمراض النساء بتطبيق النصائح التالية:

تناول غذاء متوازن غني بالعناصر الغذائية.

ممارسة الرياضة بانتظام.

الحصول على نوم كافٍ.

شرب كمية مناسبة من الماء.

المحافظة على الوزن الصحي.

إجراء الفحوصات الطبية الدورية.

الاهتمام بالصحة النفسية وتقليل التوتر.

وختامًا، فإن سؤال ماذا يحدث لجسمكِ مع التقدم في العمر؟ ليس مجرد سؤال بل دعوة لمعرفة التغييرات التي تطرأ على جسمك، والاستعداد لها، والتهيئة المبكرة لها تعزيزًا لصحتك وجمالك.

تذكري أن العمر لا يقاس بعدد السنوات فقط، بل بمدى العناية التي نمنحها لأنفسنا. وكلما بدأتِ مبكرًا في تبني عادات صحية، زادت فرصكِ في الحفاظ على نشاطكِ وصحتكِ والاستمتاع بحياة مليئة بالحيوية والراحة مهما تقدمتِ في العمر.

مع تمنياتي لكِ بالصحة والمعافاة الدائمة.