الوان وتصاميم المانيكير التريندي للصيف السنة دي

الوان المانيكير الموضة للصيف السنة دي بتجمع بين الوان الشمس الزاهية واللمسات النهائية الناعمة، ومن ابرز الالوان الموضة للموسم ده هي الفوشيا، والازرق السماوي، واللمسات النهائية باللون الميلكي، والاصفر الفاتح.
افضل ٥ الوان صيفية:
الفوشيا الزاهي.
الازرق السماوي.
الالوان الميلكي واللمسات النهائية اللامعة.
الاصفر الفاتح.
الاخضر الفستقي.
احدث التصاميم:
تصميم sea glass nails.
تصميم subtle blooming gel بألوان ترابية هادية او الوان الباستيل.
تصميم chrome accent بألوان كلاسيكية بلمسة من النيون او طبقة معدنية على اطراف الضوافر.
