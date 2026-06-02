استاد القاهرة يستضيف نهائي الدوري وكأس ليبيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 2 يونيو 2026 03:30 مساءً - يحتضن «استاد القاهرة» السبت المقبل المباراة النهائية في بطولة الدوري الليبي، والتي تجمع بين ناديا النصر والسويحلي، في مواجهة ينتظر أن تكون حافلة بالإثارة والندية.

ذكرت بوابة «الوسط» الليبية، أن السويحلي حجز مقعده في نهائي الدوري الليبي، بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الأولى، بينما خطف النصر بطاقة التأهل عن المجموعة الثانية.

وتحمل هذه المباراة التي تنطلق في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، أهمية استثنائية بالنسبة لنادي السويحلي؛ إذ يخوض الفريق للمرة الأولى في تاريخه مباراة نهائية للتتويج بلقب الدوري الليبي الممتاز.

وتتطلع جماهير السويحلي إلى رؤية فريقها يحقق إنجازًا غير مسبوق ويعتلي منصة التتويج للمرة الأولى، بعد موسم مميز شهد تطورًا كبيرًا في أداء الفريق ونتائجه.

أهلي طرابلس يواجه أهلي بنغازي في نهائي كأس ليبيا

في السياق ذاته، حددت لجنة المسابقات في الاتحاد الليبي لكرة القدم يوم الثلاثاء الموافق التاسع من يونيو موعدًا للمباراة النهائية لبطولة كأس ليبيا والتي ستجمع بين أهلي طرابلس بقيادة المدرب المصري حسام البدري وأهلي بنغازي.

وكشفت المعلومات الأولية المتداولة أن الاتحاد الليبي يتجه للاستعانة بأطقم تحكيم مصرية لإدارة المباراتين النهائيتين، في خطوة تهدف إلى توفير أفضل الظروف الفنية والتنظيمية للمواجهتين الحاسمتين.