انت الأن تتابع خبر أحذركم وأنا صادق فيما أقول النهاية محسومة لا محالة.. ميشال حايك يلعن وهو حزين تحقق اولى توقعاته..(الله يستر) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت التقارير بأن العراف اللبناني المعروف، ميشال حايك، قد أطلق مجموعة من التوقعات المثيرة للقلق، والتي تنبأ فيها بأحداث مفصلية مستقبلية تؤثر على عدة دول عربية وعالمية. في إعلانه الأخير، حذر حايك المواطنين في بعض الدول العربية من الاستعداد لتحقق هذه التنبؤات.

وكان من بين التوقعات الصادمة التي كشف عنها حايك، إصابة نيزك ضخم لمدينة تقع بين تركيا وسوريا، مما سيتسبب في وقوع زلازل جديدة. هذه النبوءة بالذات أثارت الرعب بين الناس، نظرًا لأنها تحققت بالفعل.

وأشار حايك إلى أن مستقبل لبنان سيكون مختلفاً جذرياً عما هو عليه اليوم أو حتى عن لبنان قبل مئة سنة، موضحاً أن البلاد ستشهد تحولات داخلية تجعل "لبنان أكثر من لبنان واحد"، مؤكداً أنه لا يعني التقسيم لكنه يشير إلى تغييرات بنيوية ستثري الدولة.

ختاماً، صرح حايك بأن العالم على موعد مع تغيرات دراماتيكية ستؤثر على الأوضاع الميدانية لعدد من الدول، من ضمنها لبنان، سوريا، العراق، السعودية، اليمن بالإضافة إلى أمريكا، روسيا والصين. هذه التحولات التي تنبأ بها حايك تشير إلى مرحلة جديدة ومختلفة في السياسة والجيوسياسية على المستوى الدولي، وتحتاج من المراقبين والمعنيين إلى إعادة تقييم استراتيجياتهم والاستعداد للتأقلم مع الواقع الجديد.