انت الأن تتابع خبر سيبدأ العد التنازلي من الساعات القادمة.. ميشال حايك يعود بتنؤات مرعبة تبكي الجميع والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أوضح المتنبئ الفلكي ميشال حايك أن شهر أغسطس من المتوقع أن يكون مليئًا بالتحديات بسبب "تداخلات كونية معقدة" يمكن أن تتسبب في وقوع كوارث طبيعية وأزمات سياسية واجتماعية في مناطق متفاوتة حول العالم.

وفقاً لحايك