تنضيف فروة الراس وتحفيز نمو الشعر: ازاي تعمليه بطريقة صح

في سعينا للوصول لشعر طويل وقوي وصحي ، بنبدأ نستخدم منتجات الشعر ، وفي منها اللي بيجيب نتيجة وفي لا ، ولكن هل تعرفي ان في طريقة هتجيب معاكي نتيجة مضمونة وفعالة ، وهي فرشة تدليك فروة الراس ، تنضيف فروة الراس مهم جدا لان هي جوهر نمو الشعر ، تابعي معانا السطور الجاية واتعرفي على طريقة استخدام الفرشة بشكل صح.

فرشة تدليك فروة الراس:

بما ان فروة الراس هي مكان وجود بصيلات الشعر ، فالحفاظ على صحتها هي الطريقة الوحيدة لضمان نمو الشعر ، وفي الطريقة دي بنستخدم الفرشة المخصصة لفروة الراس بدل من صوابعك لتدليك فروة راسك ، الطريقة دي بتأدي لتحفيز فروة الراس وده بدوره هيأدي لنمو خصلات شعر صحية ، بالاضافة ان استخدام فرشة تدليك فروة الراس كل مرة هتنضف الشعر بعمق وهتحقق لك نتايج اسرع ، لانه هيتم فتح مسام فروة الراس وده هيسمح للبصيلات انها تتنفس مع فروة راس نضيفة.

طريقة استخدام فرشة تدليك فروة الراس بشكل صح:

1- طريقة تدليك فروة الراس:

انحني واقلبي شعرك كله على قدام ، وابدأي دلكي بالفرشة من بداية فروة الراس لحد مؤخرة رقبتك ، اتأكدي ان ايديكي ثابتة والحركة بطيئة ، واثناء التدليك حركي راسك شوية ناحية اليمين والشمال ، دلوقتي اقفي بشكل مستقيم وابدأي تدليك فروة راسك مباشرة من منبت الشعر للجزء الخلفي من رقبتك ، لو عايزة توصلي لنتايج افضل واسرع ، كرري ده 3 مرات على الاقل.

2- استخدمي الفرشة الصحيحة:

في الطريقة دي ضروري تستخدمي الفرشة المجداف اللي هي بتكون مخصصة لتدليك فروة الراس ، وكل ما كانت شعيراتها اصغر ، زادت فعاليتها في تقشير فروة الراس, ازالة تراكمات فروة الراس, تعزيز تدفق الدم والاكسجين في الفروة ، والعملية دي بتأدي لتحفيز تدفق الدم وبالتالي ضمان توزيع كل العناصر الغذائية في فروة راسك ود هيأدي لنمو الشعر.

3- تغذية خصلات الشعر:

مجرد تدليك الشعر مش هيكون كافي لو مش بتعتني بيه بطريقة تانية ، عشان شعرك ينمو بشكل اطول واقوى ، لازم تغسليه كمان بالطريقة الصحيحة وتستخدمي شامبو مناسب لنوع ومشاكل شعرك بالاضافة للبلسم للترطيب.

ممكن كمان لزيادة فعالية التدليك تدهني فروة الراس بأي نوع زيت مناسب زي (زيت جوز الهند, زيت الارجان, زيت الجوجوبا, زيت الزيتون, زيت الروزماري) وتدلكي بالفرشة.

4- شطف الشعر بالماية الباردة:

دايما خلي اخر شطفة للشعر تكون بالماية الباردة ، لان الماية الباردة بتمنع فقدان الرطوبة وتلف الشعر بسبب الحرارة ، الموضوع مش هياخد غير ثواني ، ولكن اتأكدي انك تعملي ده قبل ما تخلصي الاستحمام مباشرة يعني الماية الباردة تكون اخر حاجة تنزل على شعرك ، بالاضافة كمان الماية الباردة بتقفل المسام وبتهدي فروة الراس.

فوايد استخدام فرشة تدليك الراس:

1- التخلص من تراكمات فروة الراس:

تنضيف فروة الراس بالفرشة بيزيل كل الاوساخ والمواد الكيميائية اللي بتستقر على فروة الراس بسبب ملوثات البيئة واستخدام منتجات الشعر الغلط ، ممكن كمان تكوني بتعاني من مشاكل متكررة من قشرة, حكة الراس لان فروة الراس مش بيتم تنضيفها بشكل كافي ، عملية التنضيف بالفرشة هتعالج لك المشاكل دي لانها بتقشر وبتزيل خلايا الجلد الميتة والقشرة.

2- بتساعد على نمو الشعر:

تدليك فروة الراس بتحفز تدفق الدم في فروة راسك ، وتنضيف فروة الراس بالفرشة بيكون اكتر فعالية بأضعاف بسبب الشعيرات بتاعتها اللي بتدلك فروة راسك بشكل مباشر ، وده بيضمن توزيع كل العناصر الغذائية في فروة راسك بشكل جيد طول الوقت ، وده هيساعد على نمو الشعر بشكل افضل واسرع.

3- بتحافظ على صحة الشعر وبتغذيه:

تدليك فروة الراس هيوزع الزهم بالتساوي على فروة راسك ، وده هيضمن لك عودة كل الرطوبة اللي تم تجريدها من فروة الراس وبالتالي ده هيخلي خصلات الشعر صحية ، وبالتالي هتتخلصي من الجفاف والهيشان لان الزيوت الطبيعية بتغذي شعرك عن طريق التدليك الفرشة.

4- بتقوي الشعر:

استخدام فرشة تدليك فروة الراس بتأدي لتعزيز الدورة الدموية وتدفق الاكسجين لفروة الراس ، وده معناه انه هيتم تحفيز بصيلات الشعر الاضعف وده يسمح لها تستعيد نفسها ، وهيسمح باعادة نمو الشعر بشكل قوي وكثيف.

5- مساعدة المنتجات على الامتصاص بشكل افضل:

هل تعرفي ان فرشة تدليك فروة الراس مش بتساعد بس على التخلص من تراكم المنتجات ، ولكن بتساعد كمان على امتصاصها بشكل افضل في شعرك وفروة راسك ، سواء كان منتج تصفيف زي سيروم الشعر او زيت الشعر ، استخدام فرشة تدليك فروة الراس بعد وضع المنتجات دي هيسمح للمنتج انه يتوزع بالتساوي على فروة راسك وشعرك.

5 علاجات طبيعية للشعر لمشاكل شعرك المختلفة