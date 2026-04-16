وزير الخارجية يلتقي مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 أبريل 2026 05:48 مساءً - التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الخميس ١٦ أبريل، بالسيد ألكسندر دي كرو مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين بواشنطن.

قدم وزير الخارجية التهنئة لرئيس البرنامج على توليه مهام منصبه الجديد، معرباً عن ثقته في أن البرنامج تحت قيادته سيواصل دعم الدول النامية في تنفيذ أهدافها التنموية وأجندة التنمية المستدامة ٢٠٣٠. كما ثمن وزير الخارجية التعاون القائم بين مصر والأمم المتحدة والذي توج بالتوقيع على "إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة ٢٠٢٣-٢٠٢٧ "، في ضوء الأولوية التي توليها مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما أعرب وزير الخارجية عن التقدير لدور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم جهود التنمية في مصر، والتعاون على صعيد تطوير السياسات العامة التي تعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى التطلع لقيام البرنامج بزيادة مساهماته لدعم جهود مصر في المشروعات التنموية، مشيراً إلى أن هذا الدعم يمثل ركيزة أساسية لتعزيز القدرات الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال ما يتضمنه من برامج ومبادرات لبناء القدرات في عدد من القطاعات الحيوية، بما في ذلك الصحة والتعليم والتدريب المهني وتحسين مستوى معيشة المجتمعات الريفية، وتعزيز الحوكمة والطاقة المتجددة.

كما استعرض الوزير عبد العاطى ما حققته الدولة من تقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الماضية، والذي أسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، خاصةً في ظل اتباع سياسة سعر صرف مرن، بما ساعد على التعامل مع الصدمات الاقتصادية الناتجة عن الأزمات العالمية.

كما تناول اللقاء التطورات المتسارعة في المنطقة، حيث استعرض وزير الخارجية الجهود التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والتداعيات السلبية للتطورات فى الاقليم على حرية الملاحة، وسلاسل الإمداد والأمن الغذائي وحركة التجارة الدولية، وأمن الطاقة، مؤكدا أهمية تكثيف الجهود الدولية لإنهاء جميع أزمات الاقليم واحتواء تداعياتها.

وقد تطرق اللقاء إلى الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية مواصلة دعم القضية الفلسطينية، والإسراع بدعم جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار وتحسين الأوضاع الإنسانية في القطاع.

من جانبه، أعرب مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن الحرص على تعزيز التعاون مع مصر في تنفيذ مشروعات تنموية مستدامة تسهم في خلق مزيد من فرص العمل، ودعم جهود التنمية الاقتصادية، بما يتماشى مع أولويات الدولة ورؤيتها التنموية.