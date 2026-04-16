تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. وزارة الداخلية تنظم برنامج تعايش بين طلبة أكاديمية الشرطة وطلاب الكلية الحربية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 أبريل 2026 05:48 مساءً - فى إطار توجيهات السيد الرئيس/ عبدالفتاح السيسى - رئيس الجمهورية .. نفذت وزارة الداخلية برنامجاً للمعايشة بين طلاب كلية الشرطة وطلاب الكلية الحربية من منطلق الحرص على توحيد المفاهيم التدريبية وترسيخ أطر التواصل بين جناحى أمن الوطن للتصدى بإحترافية وتنسيق كامل لكل من يحاول النيل من مقدرات الوطن وإستقراره.

وقد شهدت الفاعليات تدريبات مشتركة بين طلاب الكليتين بدءاً من تدريبات اللياقة البدنية والرياضية.. وإمتدت التدريبات بمختلف الميادين التدريبية داخل أكاديمية الشرطة على عدد من المهام الأمنية والقتالية التى شهدت تناغماً كبيراً بين طلاب كلية الشرطة والكلية الحربية عكست المستوى التدريبى والمهارى الذى يتمتع به الطلاب لإعدادهم فى مواجهة التحديات الأمنية ..كما تضمنت الفاعليات محاضرات ثقافية وعلمية تهدف إلى تعريفهم بالتحديات والمتغيرات الإقليمية والدولية وأدوات حروب الجيلين الرابع والخامس لهدم الأوطان وسبل مواجهة الشائعات والتوعية بمخاطر المخدرات وطرق الوقاية منها وجهود مكافحتها وتجفيف منابعها ..كما شاهد طلاب الكلية الحربية فيلماً تسجيلياً حوّل تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل لتتواكب مع معايير حقوق الإنسان وتضع النزلاء على الطريق الصحيح للإندماج فى المجتمع، وإستمرت التدريبات المتنوعة على مدار أيام برنامج المعايشة والتى عكست القدرات الكبيرة التى يتمتع بها طلاب الكليتين.

كما أدى طلاب الكليتين عدداً من التدريبات التكتيكية المشتركة، شملت تدريبات الرماية وتنفيذ بعض المهام الأمنية.

وتضمنت فاعليات برنامج المعايشة زيارة لعدد من مرافق أكاديمية الشرطة التدريبية والعلمية والتى أكدت على الإمكانيات الكبيرة التى تتمتع بها فى إعداد رجل شرطة عصرى قادر على مواجهة المستجدات الأمنية

وتضمنت الفعاليات مشاهدة ميادين التدريب الفنى بنظام المحاكاة والتى تشهد تدريب الطلبة على مسارح الجريمة المختلفة..كما تم خلال أيام المعايشة تنفيذ عدد من الأنشطة التفاعلية والإجتماعية داخل المكتبات ومرافق ونوادى الطلبة بما يعزز من الروابط الإنسانية بين الطلبة المشاركين.

فى ظل التحديات الأمنية المتزايدة يظل التدريب المشترك بين طلبة كلية الشرطة والكلية الحربية نموذجاً ناجحاً للتكامل المؤسسى وآداة فعالة لإعداد كوادر قادرة على حماية الوطن والحفاظ على إستقراره.