6 خرافات عن العناية بالشعر بنفتكر انها صح ومفيدة

مع كمية المعلومات المتاحة عن عادات العناية بالشعر, والالوان الموضة, والتقنيات المفيدة ، من الصعب اننا نعرف ايه الصح وايه الغلط او الخيالي ، ممكن اللي كتير يفكروا انه مفيد يبقى غلط ، واللي كتير ما يعرفهوش يبقى صح ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم 6 خرافات عن العناية بالشعر.

خرافات عن العناية بالشعر:

1- الخروج بشعر مبلول ممكن يسبب لك برد:

خرافة كلنا ماشيين عليها تقريبا اننا لو غاسلين شعرنا مانخرجش بيه وهو مبلول لاننا ممكن نبرد ، لكن الحقيقة ان الخروج بشعر مبلول مش مؤثر ومش بيسبب المرض لان الامراض زي الحمى والكحة هي فيروسات ، ولكن احنا مش بننصح بالعادة دي لسبب واحد هي ان الشعر وهو مبلول بيكون معرض اكتر للتقصف.

2- نتف الشعر الابيض هيطلع لك شعر ابيض اكتر:

الشعر الابيض بيحصل بسبب قلة انتاج الميلانين للخلايا الصبغية داخل بصيلات الشعر ، وده في المقام الاول بيتأثر بالوراثة والهرمونات ، ولما بيتم نتف الشعر الابيض ، ده مالوش اي تأثير على اللي بيحصل تحت فروة راسك ، ولكن مع ذلك ممكن تتجنبيه لان الشد ده ممكن يأذي فروة الراس ، ولكن مش بيسبب الشعر الابيض.

3- عند غسل الشعر بالشامبو, دلكي رغوة الشامبو واشطفيه وكرري الخطوة تاني:

ده مش صح ، لانك لما بتختاري الشامبو المناسب ، ده هيغذي شعرك وينضف فروة الراس بشكل فعال من مرة واحدة ، لان الافراط في غسل الشعر بالشامبو هيأدي لجفاف خصلات الشعر ويخليه هايش ، بننصح تستخدمي الشامبو مرتين في حالة بس انك عاملة ماسك او حمام زيت للشعر.

4- حلق الشعر بيحل مشاكل فروة الراس:

كتير من الاشخاص لما بيحصلهم التهابات فروة الراس زي القشرة او حشرات الشعر ، بيحلقوا شعرهم او بيقصوه على امل ان ده هيأدي لوقف المشكلة ، ولكن في الحالات دي العدوى بتستمر في التأثير على فروة الراس ، وبغض النظر عن طول شعرك ، الحل هو انك تختاري العلاجات المناسبة للعناية بالشعر.

5- تمشيط الشعر 100 مرة للحصول على خصلات ناعمة:

ممكن تكوني سمعتي المعلومة دي في اي مكان ان تمرير المشط 100 مرة في الشعر مفيد ، ولكن ده مش صح بأي حال من الاحوال ، لان الافراط في تمشيط الشعر مش بس هيسبب تساقطه ولكن كمان هيأدي لتكسر وهيشان الشعر ، بدل ده ، كل اللي هتعمليه بس انك تسرحيه بالفرشة بالطريقة المعتادة واستخدمي سيروم شعر مناسب للحصول على شعر بيلمع.

6- الشعر الدهني مش بيحتاج بلسم:

كتير بيفكروا ان البلسم السميك اللزج ممكن يخلي الشعر دهني زيادة ، ولكن ده مش صح ، مع الشعر الدهني ، كل اللي المفروض تعمليه انك تعالجي منطقة فروة الراس الدهنية بشكل مختلف وباقي طول الشعر اتعاملي معاه بالطريقة العادية ، لان البلسم هيغذي حتى الشعر الدهني ، بس اتأكدي انك ما تحطيش اي بلسم على فروة الراس.

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