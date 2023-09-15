كيكة شوكولاتة سهلة وسريعة بمكونين اتنين بس

لكل عشاق الشوكولاتة ، هنشارك معاكم النهاردة اسهل واسرع كيكة شوكولاتة ممكن تعمليها ، وبمكونين اتنين بس ، تابعي معانا السطور الجاية واعرفي الطريقة بالخطوات. كيكة شوكولاتة بمكونين بس: الكمية دي تكفي 8 افرد. المكونات: – 255 جرام شوكليت شيبس. – 4 بيضات كبار. – سكر بودرة, للتزيين. – ايس كريم فانيليا. للتزيين. – فاكهة الموسم, للتزيين. طريقة التحضير: 1- سخني الفرن على درجة حرارة 170 درجة مئوية ، وجهزي الصينية اللي هتحطي فيها الكيكة ادهنيها بالزبدة وبطنيها بورق خبز او ورق زبدة. 2- حطي الشوكليت شيبس في طبق ودخليها الميكروويف لحد ما الشوكولاتة تسيح تماما ، حوالي دقيقة ، ولو مش متوفر ميكروويف ممكن تسيحيها على حمام ماية سخنة. 3- افصلي الصفار عن البياض ، وبالمضرب الكهربائي اضربي البياض لحد ما يبقى كريمي. 4- ضيفي صفار البيضة للشوكولاتة السايحة واحدة واحدة بالتدريج وقلبي لحد ما يمتزجوا مع بعض كويس. 5- باستخدام معلقة مطاطية ، ضيفي لخليط الشوكولاتة وصفار البيض 1/3 كمية بياض البيض في كل مرة وقلبي لحد ما تخلصي الكمية كلها. 6- صبي خليط الكيكة في الصينية وساوي الوش بتاعها ، ودخليها الفرن لمدة 30 دقيقة. 7- طلعي الكيكة من الفرن ، وسيبيها تبرد شوية ، وبعدها انقليها على طبق التقديم ، قطعيها ورشي فوقيها السكر البودرة وممكن تكتفي بكده بس ، او تزينيها بالايس كريم والفاكهة كمان. الطريقة بالفيديو: وصفة فطيرة ايس كريم البطيخ

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