8 طرق تستخدمي بيهم صودا الخبز للتخلص من القشرة

قشرة الراس هي واحدة من اكتر المشاكل المزعجة اللي ممكن تواجهك ، والاجزاء المتقشرة من الجلد الجاف وفروة الراس الدهنية باستمرار ، مش بس بتأدي لتدهور جودة شعرك ، ولكن هي كمان مشكلة محرجة ، وعشان تتخلصي من القشرة انتي مش محتاجة مجرد علاج سطحي يشيل القشور ، ولكن انتي محتاجة حاجة تتغلغل بعمق عشان تعالج لك السبب الفعلي وتحل المشكلة من جذورها ، وصودا الخبز او البيكنج صودا من الحاجات اللي هتساعدك على ده ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم 8 طرق لاستخدام صودا الخبز لقشرة الراس.

فوائد صودا الخبز للشعر:

– بيساعد على امتصاص الدهون الزيادة من فروة الراس.

– ممكن تستخدمي صودا الخبز كبديل للشامبو الجاف.

– بيساعد على توازن درجة حموضة في فروة الراس.

– صودا الخبز كمان ليها خصائص مضادة للفطريات.

ومن بين كل الفوايد اللي قولناها دي ، ابرز فايدتين ليه لما الموضوع يتعلق بعلاج قشرة فروة الراس ، هما امتصاص الزيادة الزيادة وتأثيره المضاد للفطريات والبكتيريا ، الفايدتين دول بيخلوا صودا الخبز علاج طبيعي فعال لقشرة الراس.

طرق لاستخدام صودا الخبز لقشرة الراس:

1- صودا الخبز والليمون:

الليمون غني بحمض الستريك وفيتامين سي ، وده مفيد للتخلص من الزيوت والاوساخ اللي تعتبر من الاسباب الرئيسية لقشرة الراس ، والليمون مع صودا الخبز مزيج فعال للتخلص من خلايا الجلد الميتة واضافة لمعان للشعر.

الطريقة:

خدي 1 معلقة صغيرة من صودا الخبز ، وضيفي له عصير الليمون لحد ما تشكل عجينة ناعمة ، وزعي الخليط على شعرك وفروة الراس ، سيبيه لمدة 10 دقايق ، وبعدها اغسليه بالماية الباردة ، استخدمي الوصفة دي مرتين في الاسبوع لافضل النتايج.

2- صودا الخبز وخل التفاح:

خل التفاح بيساعد على علاج التهابات الشعر وفروة الراس ، وبيشتغل مع صودا الخبز على موازنة مستويات الرقم الهيدروجيني لفروة الراس ، بالاضافة انه بينظم انتاج الزهم ، والوصفة دي فعالة جدا في علاج قشرة الراس.

الطريقة:

خدي 1 معلقة صغيرة من صودا الخبز ، ضيفي له خل التفاح لحد ما تتكون عندك عجينة ناعمة ، دلكي الخليط على فروة الراس ، وبعدها اغسليه بماية باردة ، استخدمي الوصفة مرتين في الاسبوع لافضل النتايج.

3- صودا الخبز وعصير النعناع:

النعناع يعتبر عنصر قوي جدا للشعر ، بيدي لمسة منعشة لخصلات الشعر عن طريق التخلص من كل الزيوت الزيادة والتخلص من البكتيريا ، ومع خلطه مع صودا الخبز بيكون مزيج فعال لعلاج قشرة الراس.

الطريقة:

خدي 1 معلقة صغيرة من صودا الخبز ، ضيفي له عصير النعناع افرمي النعناع واستخرجي منه العصير باستخدام مصفى ، وزعي الخليط على شعرك وفروة الراس ، سيبيه لمدة ماتقلش عن 30 – 40 دقيقة ، دلكي فروة الراس ، وبعدها اغسليه بماية باردة ، استخدمي الوصفة مرتين في الاسبوع لافضل النتايج.

4- معجون صودا الخبز النقي:

دي ابسط وصفة لصودا الخبز ، اللي تقدري تستخدميها لعلاج قشرة الراس.

الطريقة:

اخلطي صودا الخبز مع ماية الورد لتكوين عجينة ناعمة ، وزعيها على فروة الراس ، دلكيها لمدة 5 دقايق تقريبا ، وبعدها اغسليها بالماية الباردة.

5- صودا الخبز والجنزبيل:

الجنزبيل يعتبر مضاد طبيعي للبكتيريا ، وهو واحد من الحاجات اللي لازم تدوري عليها في اي منتج مضاد للقشرة ، ومع صودا الخبز بتزيد فعالية الجنزبيل في علاج الحالات الفطرية.

الطريقة:

خدي 1 معلقة صغيرة من صودا الخبز ، ضيفي له عصير الجنزبيل افرميه واستخرجي العصير بتاعه وكام نقطة من عصير الليمون لعمل عجينة ، وزعي الخليط على الشعر وفروة الراس ودلكيه ، سيبيه لمدة دقايق ، وبعدها اغسليه بماية باردة.

6- صودا الخبز وزيت جوز الهند:

زيت جوز الهند بيحتوي على خصائص مرطبة وده بيخليه واحد من افضل المنتجات للشعر ، بيتغلغل بعمق جوه جذع الشعرة وبيضمن عدم فقدان البروتين ، وعند دمجه بصودا الخبز ، بيقلل الحكة وجفاف فروة الراس ويضيف لمعان للشعر وتقليل قشرة الراس.

الطريقة:

خدي 1 معلقة صغيرة من صودا الخبز ، و 1 معلقة صغيرة من زيت جوز الهند ، و1 معلقة صغيرة من العسل ، امزجيهم مع بعض لتشكيل عجينة ، وزعي الخليط على الشعر وفروة الراس ، وسيبيه لمدة نص ساعة ، وبعدها اغسليه ، استخدمي الوصفة مرتين في الاسبوع لافضل النتايج.

7- صودا الخبز وزيت شجرة الشاي:

زيت شجرة الشاي كمان من المكونات المفيدة للاشخاص اللي بيعانوا من فروة الراس الدهنية المعرضة للعدوى زي القشرة ، بيحتوي على خصائص مضادة للفطريات والبكتيريا ، وبيسرع عملية التنضيف لما بيتم دمجه مع صودا الخبز.

الطريقة:

خدي حوالي ½ كوباية من الماية ، ضيفي لها 2 معلقة صغيرة من صودا الخبز ، وكام نقطة من زيت شجرة الشاي ، لحد ما تتكون عندك عجينة ناعمة ، وزعي الخليط على الشعر وفروة الراس وسيبيه لمدة 15 دقيقة ، وبعدها اغسليه بماية باردة ، استخدمي الوصفة مرتين في الاسبوع لافضل النتايج.

8- صودا الخبز والبنجر:

عصير البنجر هو واحد من المكونات السرية اللي بتساعد على التخلص من القشرة ، استخدميه مع صودا الخبز لشعر بيلمع ونضيف.

الطريقة:

اعملي عجينة باستخدام صودا الخيز والماية ، وزعيها على فروة الراس والشعر وسيبيها لمدة دقيقتين ، بعدها حطي عصير البنجر على الشعر وفروة الراس ، سيبيه لمدة دقايق كمان ، وبعدها اغسليه بماية باردة ، استخدمي الوصفة مرتين في الاسبوع لافضل النتايج.

نصايح عند استخدام صودا الخبز:

– ماتستخدميش المنتجات اللي بتحتوي على الكبريتات والبارابين ، لانها بتضر الشعر وبتزود مشكلة القشرة.

– استخدمي صودا الخبز بكميات محدودة.

– ماتسيبيش صودا الخبز على شعرك فترة طويلة ، التزمي بالوقت اللي محددينه بالوصفات متزوديش عنها.

– اتأكدي من شطف صودا الخبز كويس من الشعر وماتسيبيش اي آثار منه في الشعر.

– اشربي ماية كتير ، لانها بتساعد على الترطيب اكتر من اي حاجة تانية.

– دخلي في نظامك الغذائي اليومي كتير من المغنيسيوم, الزنك, احماض اوميجا 3 الدهنية.

– قللي من استخدام منتجات تصفيف الشعر , ومن استخدام ادوات التصفيف بالحرارة.

تنضيف فروة الراس وتحفيز نمو الشعر: ازاي تعمليه بطريقة صح