8 طرق تستخدمي بيهم صودا الخبز للتخلص من القشرة

قشرة الراس هي واحدة من اكتر المشاكل المزعجة اللي ممكن تواجهك ، والاجزاء المتقشرة من الجلد الجاف وفروة الراس الدهنية باستمرار ، مش بس بتأدي لتدهور جودة شعرك ، ولكن هي كمان مشكلة محرجة ، وعشان تتخلصي من القشرة انتي مش محتاجة مجرد علاج سطحي يشيل القشور ، ولكن انتي محتاجة حاجة تتغلغل بعمق عشان تعالج لك السبب الفعلي وتحل المشكلة من جذورها ، وصودا الخبز او البيكنج صودا من الحاجات اللي هتساعدك على ده ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم 8 طرق لاستخدام صودا الخبز لقشرة الراس.
فوائد صودا الخبز للشعر:
– بيساعد على امتصاص الدهون الزيادة من فروة الراس.
– ممكن تستخدمي صودا الخبز كبديل للشامبو الجاف.
– بيساعد على توازن درجة حموضة في فروة الراس.
– صودا الخبز كمان ليها خصائص مضادة للفطريات.
ومن بين كل الفوايد اللي قولناها دي ، ابرز فايدتين ليه لما الموضوع يتعلق بعلاج قشرة فروة الراس ، هما امتصاص الزيادة الزيادة وتأثيره المضاد للفطريات والبكتيريا ، الفايدتين دول بيخلوا صودا الخبز علاج طبيعي فعال لقشرة الراس.
طرق لاستخدام صودا الخبز لقشرة الراس:
1- صودا الخبز والليمون:
الليمون غني بحمض الستريك وفيتامين سي ، وده مفيد للتخلص من الزيوت والاوساخ اللي تعتبر من الاسباب الرئيسية لقشرة الراس ، والليمون مع صودا الخبز مزيج فعال للتخلص من خلايا الجلد الميتة واضافة لمعان للشعر.
الطريقة:
خدي 1 معلقة صغيرة من صودا الخبز ، وضيفي له عصير الليمون لحد ما تشكل عجينة ناعمة ، وزعي الخليط على شعرك وفروة الراس ، سيبيه لمدة 10 دقايق ، وبعدها اغسليه بالماية الباردة ، استخدمي الوصفة دي مرتين في الاسبوع لافضل النتايج.
2- صودا الخبز وخل التفاح:
خل التفاح بيساعد على علاج التهابات الشعر وفروة الراس ، وبيشتغل مع صودا الخبز على موازنة مستويات الرقم الهيدروجيني لفروة الراس ، بالاضافة انه بينظم انتاج الزهم ، والوصفة دي فعالة جدا في علاج قشرة الراس.
الطريقة:
خدي 1 معلقة صغيرة من صودا الخبز ، ضيفي له خل التفاح لحد ما تتكون عندك عجينة ناعمة ، دلكي الخليط على فروة الراس ، وبعدها اغسليه بماية باردة ، استخدمي الوصفة مرتين في الاسبوع لافضل النتايج.
3- صودا الخبز وعصير النعناع:
النعناع يعتبر عنصر قوي جدا للشعر ، بيدي لمسة منعشة لخصلات الشعر عن طريق التخلص من كل الزيوت الزيادة والتخلص من البكتيريا ، ومع خلطه مع صودا الخبز بيكون مزيج فعال لعلاج قشرة الراس.
الطريقة:
خدي 1 معلقة صغيرة من صودا الخبز ، ضيفي له عصير النعناع افرمي النعناع واستخرجي منه العصير باستخدام مصفى ، وزعي الخليط على شعرك وفروة الراس ، سيبيه لمدة ماتقلش عن 30 – 40 دقيقة ، دلكي فروة الراس ، وبعدها اغسليه بماية باردة ، استخدمي الوصفة مرتين في الاسبوع لافضل النتايج.
4- معجون صودا الخبز النقي:
دي ابسط وصفة لصودا الخبز ، اللي تقدري تستخدميها لعلاج قشرة الراس.
الطريقة:
اخلطي صودا الخبز مع ماية الورد لتكوين عجينة ناعمة ، وزعيها على فروة الراس ، دلكيها لمدة 5 دقايق تقريبا ، وبعدها اغسليها بالماية الباردة.
5- صودا الخبز والجنزبيل:
الجنزبيل يعتبر مضاد طبيعي للبكتيريا ، وهو واحد من الحاجات اللي لازم تدوري عليها في اي منتج مضاد للقشرة ، ومع صودا الخبز بتزيد فعالية الجنزبيل في علاج الحالات الفطرية.
الطريقة:
خدي 1 معلقة صغيرة من صودا الخبز ، ضيفي له عصير الجنزبيل افرميه واستخرجي العصير بتاعه وكام نقطة من عصير الليمون لعمل عجينة ، وزعي الخليط على الشعر وفروة الراس ودلكيه ، سيبيه لمدة دقايق ، وبعدها اغسليه بماية باردة.
6- صودا الخبز وزيت جوز الهند:
زيت جوز الهند بيحتوي على خصائص مرطبة وده بيخليه واحد من افضل المنتجات للشعر ، بيتغلغل بعمق جوه جذع الشعرة وبيضمن عدم فقدان البروتين ، وعند دمجه بصودا الخبز ، بيقلل الحكة وجفاف فروة الراس ويضيف لمعان للشعر وتقليل قشرة الراس.
الطريقة:
خدي 1 معلقة صغيرة من صودا الخبز ، و 1 معلقة صغيرة من زيت جوز الهند ، و1 معلقة صغيرة من العسل ، امزجيهم مع بعض لتشكيل عجينة ، وزعي الخليط على الشعر وفروة الراس ، وسيبيه لمدة نص ساعة ، وبعدها اغسليه ، استخدمي الوصفة مرتين في الاسبوع لافضل النتايج.
7- صودا الخبز وزيت شجرة الشاي:
زيت شجرة الشاي كمان من المكونات المفيدة للاشخاص اللي بيعانوا من فروة الراس الدهنية المعرضة للعدوى زي القشرة ، بيحتوي على خصائص مضادة للفطريات والبكتيريا ، وبيسرع عملية التنضيف لما بيتم دمجه مع صودا الخبز.
الطريقة:
خدي حوالي ½ كوباية من الماية ، ضيفي لها 2 معلقة صغيرة من صودا الخبز ، وكام نقطة من زيت شجرة الشاي ، لحد ما تتكون عندك عجينة ناعمة ، وزعي الخليط على الشعر وفروة الراس وسيبيه لمدة 15 دقيقة ، وبعدها اغسليه بماية باردة ، استخدمي الوصفة مرتين في الاسبوع لافضل النتايج.
8- صودا الخبز والبنجر:
عصير البنجر هو واحد من المكونات السرية اللي بتساعد على التخلص من القشرة ، استخدميه مع صودا الخبز لشعر بيلمع ونضيف.
الطريقة:
اعملي عجينة باستخدام صودا الخيز والماية ، وزعيها على فروة الراس والشعر وسيبيها لمدة دقيقتين ، بعدها حطي عصير البنجر على الشعر وفروة الراس ، سيبيه لمدة دقايق كمان ، وبعدها اغسليه بماية باردة ، استخدمي الوصفة مرتين في الاسبوع لافضل النتايج.
نصايح عند استخدام صودا الخبز:
– ماتستخدميش المنتجات اللي بتحتوي على الكبريتات والبارابين ، لانها بتضر الشعر وبتزود مشكلة القشرة.
– استخدمي صودا الخبز بكميات محدودة.
– ماتسيبيش صودا الخبز على شعرك فترة طويلة ، التزمي بالوقت اللي محددينه بالوصفات متزوديش عنها.
– اتأكدي من شطف صودا الخبز كويس من الشعر وماتسيبيش اي آثار منه في الشعر.
– اشربي ماية كتير ، لانها بتساعد على الترطيب اكتر من اي حاجة تانية.
– دخلي في نظامك الغذائي اليومي كتير من المغنيسيوم, الزنك, احماض اوميجا 3 الدهنية.
– قللي من استخدام منتجات تصفيف الشعر , ومن استخدام ادوات التصفيف بالحرارة.
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