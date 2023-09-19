النوم مهم جدا لصحتنا الجسدية والعقلية بشكل عام ، ولكن في كتير من الاشخاص بيعانوا من صعوبة في النوم او الحفاظ على نوم مريح ، وفي حين ان في طرق مختلفة لتحسين نوعية النوم ، فدمج الشاي في روتينك الليلي ممكن يبقى ليه تأثير ايجابي على نوعية نومك ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم افضل وصفات شاي هتساعدك على النوم ، تقدري تجربيها النهاردة وتحسي بالفرق في نومك.
ازاي الشاي بيساعد على النوم؟
في انواع معينة من الشاي بتحتوي على مركبات فيها خصائص مريحة ومهدئة ، والمركبات دي زي مضادات الاكسدة, الفلافونويد, الاحماض الامينية بتساعد على تهدئة العقل والجسم ، وده بدوره بيسهل النوم والاسترخاء.
– شاي البابونج:
شاي البابونج معروف بخصائصه المهدئة ، بيحتوي على الابيجينين ، وهو واحد من مضادات الاكسدة اللي بترتبط يمستقبلات معينة في المخ ، وده بيقلل من القلق وبتساعد على النوم ، شاي البابونج يعتبر من انواع الشاي المثالية للاسترخاء قبل النوم.
– شاي جذور فاليريان:
جذور الفاليريان او الناردين هو نوع تاني من انواع الشاي العشبية اللي بتستخدم عادة لتحسين نوعية النوم ، بيحتوي على مركبات بتساعد على زيادة مستويات حمض جاما في المخ ، وده بدوره يساعد على تنظيم الخلايا العصبية وبيعزز الاسترخاء.
– شاي اللافندر:
شاي اللافندر معروف بريحته المهدئة ، وتم استخدامه من قرون لتعزيز الاسترخاء والنوم ، وبيساعد على تقليل القلق وتوفير الشعور الهدوء وتهيئة الجسم لنوم مريح.
– شاي النعناع:
في حين ان شاي النعناع غالبا مرتبط بتأثيره المنعش والمنشط ، الا انه ممكن يساعد كمان على النوم ، المنثول الموجود في النعناع ليه تأثير مهديء على العضلات ، وممكن انه يساعد على استرخاء الجسم قبل النوم.
– شاي زهرة العاطفة او زهرة الآلام الحمرا:
يعتبر شاي زهرة العاطفة او زهرة الآلام من المهدئات الطبيعية اللي ممكن تساعد على تعزيز النوم العميق ، بيحتوي على مركبات الفلافونويد اللي بتتفاعل مع المستقبلات في المخ ، وده بدوره بيأدي لتأثير مهديء وبيقلل من اعراض الارق.
وصفات شاي هتساعدك على النوم:
1- شاي البابونج واللافندر:
المكونات:
– 1 معلقة كبيرة من زهور البابونج المجففة.
– 1 معلقة صغيرة من اللافندر المجفف.
– 1 كوباية ماية سخنة.
– اختياري: العسل او الليمون لاضافة نكهة حسب الذوق.
الطريقة:
حطي زهور البابونج واللافندر في الكوباية وصبي عليها الماية السخنة ، سيبيه منقوع لمدة 5 دقايق وبعدها صفيه ، وضيفي العسل او الليمون حسب الرغبة ، اشربي المشروب ده كل يوم قبل النوم.
2- شاي البابونج وجذور الفاليريان:
المكونات:
– 1 معلقة كبيرة من جذور الفاليريان المجففة.
– 1 معلقة كبيرة من زهور البابونج المجففة.
– 1 كوباية ماية سخنة.
– اختياري: العسل او القرفة حسب الذوق.
الطريقة:
امزجي جذور الفاليريان مع الباونج في الكوباية وصبي عليهم الماية السخنة ، سيبيه منقوع لمدة 10 دقايق وبعدها صفيه ، حليه بالعسل او ضيفيه له رشة قرفة للنكهة لو حبيتي ، اشربي الشاي ده قبل النوم بحوالي 30 دقيقة.
3- شاي بلسم الليمون وزهرة الآلام:
المكونات:
– 1 معلقة كبيرة من اوراق بلسم الليمون المجفف.
– 1 معلقة كبيرة من اوراق زهرة الآلام المجففة.
– 1 كوباية ماية سخنة.
– اختياري: ستيفيا او العسل حسب الذوق.
الطريقة:
امزجي اوراق بلسم الليمون مع اوراق زهرة الآلام في الكوباية وصبي عليه الماية السخنة ، سيبيه منقوع لمدة 7 – 10 دقايق وبعدها صفيه ، حليه بالستيفيا او العسل حسب الذوق واشربيه قبل النوم.
4- شاي النعناع وجذور الفاليريان:
المكونات:
– 1 معلقة كبيرة من اوراق النعناع المجففة.
– 1 معلقة كبيرة من جذور فاليريان المجففة.
– 1 كوباية ماية سخنة.
– اختياري: عسل نحل حسب الذوق.
الطريقة:
امزجي اوراق النعناع او جذور الفاليريان في كوباية وصبي عليهم الماية السخنة ، سيبيه منقوع لمدة 8 – 10 دقايق وبعدها صفيه ، ضيفي له العسل حسب الرغبة واشربيه يوميا قبل النوم.
فوايد شرب الشاي العشبي قبل النوم:
– بيساعد على التهدئة والاسترخاء:
انواع الشاي اللي قولناها بتحتوي على خصائص طبيعية بتعزز الاسترخاء والهدوء ، وبتساعد على تقليل التوتر والقلق ، وده هيسمح لعقلك وجسمك بالاسترخاء قبل النوم ، شرب كوباية شاي دافي هتهيء جسمك وترسل اشارة لعقلك ان ده وقت الاسترخاء والاستعداد للنوم.
– تقليل التوتر والقلق:
التوتر والقلق ممكن يأثر بشكل كبير على نوعية نومك ، المركبات الموجودة في انواع الشاي اللي بتساعد على النوم بتساعد على تنظيم هرمونات التوتر وبتحفز الشعور بالهدوء ، ومن خلال دمج انواع الشاي في روتينك الليلي ، ممكن انها تقلل من مستويات التوتر ، وتعزز حالة ذهنية اكتر سلام ، وده هيسهل لك النوم.
– تحسين نوعية النوم ومدته:
خصائص الاسترخاء في انواع الشاي دي ممكن تأدي لتحسين نوعية النوم ومدته ، من خلال تهدئة العقل والجسم ، انواع الشاي دي هتساعد على تحقيق نوم اعمق واكتر راحة ، وده هيخليكي تقومي تاني يوم نشيطة ومتجددة.
نصايح وحيل:
لتحقيق اقصى استفادة من الشاي حطي في اعتبارك النصايح دي.
– انقعي كل نوع شاي المدة اللي قولناها لضمان اقصى قدر من الفعالية ، لانه ممكن اوقات النقع ودرجات حرارة الماية تختلف اعتمادا على نوع الشاي.
– عشان تزودي من تأثير الشاي ممكن تدمجيه مع تقنيات الاسترخاء ، مارسي الانشطة اللي ممكن تساعدك على الهدوء قبل النوم ، زي قراءة كتاب, ممارسة تمارين التمدد, ممارسة اليوجا, خدي حمام دافي ، خلق بيئة سليمة ودمج تقنيات الاسترخاء مع الشاي هتساعدك بشكل اكبر على نوم اكتر راحة.
الاحتياطات:
– على الرغم ان الشاي آمن بشكل عام ، الا انه مهم انك تاخدي بالك لو بتاخدي اي ادوية ممكن تتفاعل مع بعض انواع الاعشاب.
– اتجنبي الافراط في شرب الشاي اللي بيحتوي على كافيين خصوصا قبل النوم ، لان ده هيسبب لك ارق.
– لو واجهتي اي ردود فعل سلبية او حساسية من اي نوع شاي ، وقفي شربه على طول واستشيري دكتور.
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