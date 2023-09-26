اوقات كتير مش بنقدر نتحكم في شهيتنا للاكل وممكن ناكل كميات اكل كبيرة من غير ما نحس ، او ممكن تبقى ارادتنا ضعيفة ومش بنقدر نقاوم اغراء الاكل ، عشان كده النهاردة هنساعدك تتغلبي على المشكلة دي ، وهنشارك معاكم وصفات لسد الشهية وتخسيس الوزن ، وكلها بمكونات بسيطة موجودة في مطبخك.
وصفات لسد الشهية:
1- مشروب الزنجبيل والليمون:
المكونات:
– كوباية ماية مغلية.
– ليمونة, متقطة شرايح.
– 1 معلقة صغيرة نعناع.
– 2 عود قرفة.
– 1 معلقة صغيرة شاي اخضر.
– ¼ معلقة صغيرة زنجبيل.
الطريقة:
امزجي كل المكونات مع بعض في كوباية ماية مغليه ، غطي الخليط وخليه منقوع لمدة 5 دقايق ، وبعدها صفيه واشربيه قبل الوجبات ب 30 دقيقة.
2- مشروب الشاي الاخضر وبذور الكتان:
المكونات:
– 1 معلقة كبيرة شاي اخضر.
– ليمونة, متقطعة شرايح.
– 1 معلقة كبيرة نعناع.
– 1 معلقة كبيرة من بذور الكتان.
– لتر ماية.
الطريقة:
اخلطي المكونات كلها مع بعض وضيفيهم للماية على النار وسيبيها لحد ما تغلي ، سيبي الخليط يبرد ، صفيه واشربيه قبل الاكل ب 30 دقيقة.
3- مشروب خل التفاح:
المكونات:
– ½ كوباية من خل التفاح.
– ½ لتر ماية دافية.
الطريقة:
اخلطي خل التفاح مع الماية ، صبي الخليط في ازازة ، واشربي منه قبل وجبة الغدا والعشا ب 30 دقيقة.
4- مشروب الشمر والشاي الاحمر:
المكونات:
– 1 معلقة صغيرة شمر.
– 1 معلقة صغيرة قرفة.
– 1 معلقة صغيرة شاي احمر عادي.
– ليمونة, متقطعة شرايح.
– كوباية ماية مغلية.
الطريقة:
امزجي كل المكونات وانقعيهم في كوباية ماية مغلية ، غطيه وسيبيه منقوع لمدة 5 دقايق ، وبعدها صفيه واشربيه قبل الفطار ، وممكن تكرريه قبل باقي الوجبات لو لقيتي ان عندك رغبة شديدة في الاكل.
5- مشروب مغلي البقدونس:
المكونات:
– ½ حزمة بقدونس.
– 2 كوباية ماية.
الطريقة:
اغلي البقدونس على النار لمدة 10 دقايق ، ، سيبيه يبرد وصفيه ، واشربيه قبل الاكل بساعتين.
6- مشروب البرتقان والقرفة:
المكونات:
– 2 معلقة كبيرة قرفة بودر.
– كوباية ماية.
الطريقة:
اخلطي القرفة مع الماية وسيبيها على النار لحد ما تغلي ، صفي الخليط وضيفي له عصير ½ برتقانة ومعلقة صغيرة عسل ، واشربيه قبل الاكل ب 30 دقيقة وعلى مدار اليوم قبل الوجبات.
7- مشروب مغلي قشر البصل:
– اغسلي قشر البصل كويس واغليه في كوباية ماية ، بعدها صفيه ، واشربي منه يوميا قبل كل وجبة
– ممكن كمان تقطعي البصلة نفسها وتنقعيها في كوباية ماية مغلية ، سيبيها لحد ما تبرد ، وبعدها صفيه وضيفي له معلقة عسل واشربيه قبل الفطار يوميا.
8- مشروب خل التفاح والبقدونس:
انقعي كمية من البقدونس في كمية قليلة من خل التفاح ، بعدها صفيه واشربيه قبل الوجبات ب 30 دقيقة.
9- مشروب الزنجبيل والمرمرية:
المكونات:
– 1 معلقة كبيرة زنجبيل.
– 1 معلقة كبيرة مرمرية.
– ليمونة, متقطعة شرايح.
– 1 معلقة كبيرة شاي اخضر.
– 1 معلقة كبيرة كمون.
– 4 كوبايات ماية (حوالي لتر).
الطريقة:
على النار حطي الماية وضيفي لها كل المكونات ، سيبي الخليط على النار لحد ما يغلي ، بعدها صفيه واشربي منه كوباية على الريق ، وكوباية كمان قبل وجبة العشا.
10- مشروب النعناع والشمر:
المكونات:
– 1 معلقة كبيرة من اوراق النعناع الطازة.
– 1 معلقة صغيرة من بذور الشمر.
– 1 معلقة صغيرة من بذور الكمون.
– كوباية ماية مغلية.
الطريقة:
ضيفي كل المكونات لكوباية الماية المغلية ، غطي الكوباية وسيبي الخليط منقوع لمدة 5 دقايق ، بعدها صفيه وضيفي له معلقة صغيرة عسل ، واشربيه قبل الوجبة ب 30 دقيقة.
11- العسل لسد الشهية:
خدي معلقة كبيرة من العسل على الريق ، وبعدها اشربي كوباية ماية ، وبعدين اشربي كوباية شاي اخضر من غير سكر ، وبعدها بحوالي ساعة تقدري تاكلي وجبة الفطار.
12- مشرو الخيار والليمون:
المكونات:
-1 حبة خيار, متقطعة شرايح.
– ½ ليمونة, متقطعة شرايح.
– لتر ماية.
الطريقة:
انقعي الخيار والليمون في الماية ، وسيبي الخليط في التلاجة لمدة 24 ساعة ، وبعدها اشربي منه كوباية قبل كل وجبة.
13- مشروب الرمان والزنجبيل:
المكونات:
– كمية من حبوب الرمان.
– 1 معلقة صغيرة زنجبيل.
– 1 معلقة صغيرة شاي.
– ماية.
الطريقة:
اغلي كل المكونات مع بعض ، وبعدها صفي الخليط ، واشربي منه كوباية قبل الفطار يوميا.
نصايح لسد الشهية:
– زودي من اكل الاطعمة اللي بتحتوي على نسبة عالية من الالياف في وجباتك ، زي الفواكة, الخضروات, البقوليات ، الاطعمة دي بتحتوي على نسبة عالية من الماية اللي هتحسسك بالشبع لفترة طويلة ، وبالتالي هيقلل من شهيتك للاكل.
– اشربي شوربة قبل ما تاكلي وجبتك الرئيسية ، لان ده هيخليكي تشبعي اسرع ، وبالتالي هيقلل من اكل الاطعمة الغنية بالدهون والسعرات الحرارية.
– كلي كمية كبيرة من السلطة خلال وجبة الغدا ، لانها بتحتوي على الالياف اللي هتساعد على سد شهيتك.
– اشربي كوبايتين من الماية قبل الوجبة بنص ساعة.
– نامي كفاية ، لان قلة النوم بتسبب زيادة الوزن ، وزيادة الرغبة في الاكل لتعويض الطاقة اللي الجسم محتاجها.
– احرصي على كل وجبة الفطار يوميا ، لانها بتمد الجسم بالطاقة لباقي اليوم ، وبالتالي هتقلل من الرغبة في الاكل.
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