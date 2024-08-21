انت الأن تتابع خبر «هتنوري في الضلمة».. طريقة عمل زيت لبان الذكر في البيت للحصول على بشرة خالية من أي عيوب.. الكل هيسالك عليه! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - إن لبان الذكر منذ قديم الزمان يتمتع بشهرة كبيرة في عالم الصحة والجمال نظراً لأنه يتمتع يفوائد كثيرة لا حصر لها تعود إلى البشرة والشعر والجسم بالنفع على كافة الأصعدة، هذا بالإضافة إلى أن زيت لبان الذكر من أكثر المستخلصات الطبيعية قيمة وذلك لأنها تشتمل على على مضادات أكسدة ومضادات التهابات والتي تعمل على تجديد خلايا البشرة ومنحها ملمس ناعم مثل بشرة الأطفال بالضبط، ومن خلال سطور هذا المقال، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل زيت لبان الذكر في المنزل وطريقة استخدامه للحصول على بشرة مشرقة ونضرة في آن واحد.
مكونات زيت لبان الذكر
- لبان ذكر خام طازج.
- كذلك زيت طبيعي مثل زيت الزيتون أو جوز الهند أو اللوز الحلو.
- وعاء زجاجي معقم.
- ومصفاة دقيقة.
- وقطارة.
خطوات تحضير لبان الذكر الأصلي
- في البداية قومي بطحن كمية كافية من لبان الذكر للحصول على بودرة ناعمة جداً.
- يعد ذلك قومي بوضع تلك البودرة الخاصة بلبان الذكر في الوعاء الزجاجي، ثم ضيفي إليها كمية من الزيت الناقل بحيث تغطي البودرة تمامًا.
- وبعدها ضعي هذا الوعاء في حمام مائي سخن لمدة 120 دقيقة على الأقل، مع التحريك من حين لآخر.
- ويعد ذلك صفي الخليط باستخدام المصفاة للحصول على زيت يدون شوائب.
- ثم ضعي الزيت في زجاجة نظيفة وسترين لون ذهبي لزيت لبان الذكر لا مثيل له.