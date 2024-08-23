انت الأن تتابع خبر «دون الحاجة للرجيم او الرياضة» .. الفنانة “يسرا” تكشف عن عشبة متوفرة في كل بيت فتاكة المفعول تقضي على الكرش المتدلي وتنقص الوزن بشكل فوري ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تبحث العديد من النساء عن السر الذي يجعلكم كل الممثلات يحافظون على رشاقتهن وجسم مثالي حيث لا يوجد دخون متراكمة أو سمنة في بعض الأماكن ولذلك قامت الفنانة يسرا الجميلة ذات الجسم الممشوق بالتحدث في إحدى لقاءتها التلفزيونية عن سر جمالها ورسالتها المستمرة على مدار السنين وأعلنت انها تأكل كل أنواع الأكلات بكميات متوسطة ولكن السر في بذور عشبة الاسبغول الهندية الأصل

فوائد عشبة الاسبغول الهندية لانقاص الوزن والتخلص من الدهون

الإسبغول غني بالألياف القابلة للذوبان التي تساعد في تحسين حركة الأمعاء وتقليل الإمساك و الألياف في الإسبغول يمكن أن تساعد في زيادة شعور الشبع والامتلاء مما يقلل من تناول الطعام بشكل مفرط وممكن أن تساعد الألياف في تنظيم مستويات السكر في الدم مما يساهم في تقليل الرغبة في تناول السكريات وايضا تساعد الألياف القابلة للذوبان في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم مما يسهم في تحسين الصحة العامة.

طريقة تناول عشبة الاسبغول الهندية لتفتيت الدهون