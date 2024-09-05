" فات العمر واحنا منعرفش"... العشبة الجبارة التي أعادت الأمل والحياة للعجائز.. عشبة ربانية موجودة في كل منزل دون أن تعلم الكنز العجيب الذي تحتويه.!

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رياض - احمد صلاح - من أكثر المشكلات التي تواجه السيدات هي مشكلة الشعر من تساقط وتقصف للشعر فهناك وصفة سحرية من أكثر الوصفات المفيدة للجسم وهي وصفة إكليل الجبل حيث تعتبر هذه النبته من النباتات العطرية التي لها العديد من الصفات الجمالية التي تساعد في تحسين نمو الشعر وسوف نتناول بالتفصيل خلال هذا المقال طريقة استخدام وصفة إكليل الجبل.
وصفة إكليل الجبل للشعر
هذا النبات يعمل على زيادة كثافة ونمو الشعر يساعد هذا النبات على توسيع الاوعية الدموية في فروة الرأس ويمكنك تحضير هذه الوصفة بإحضار المكونات التالية:
- ملعقة زيت اكليل الجبل.
- ملعقة زيت الحلبة.
- ملعقة من جل الصبار.
طريقة التحضير
- قومي بغسل فروة الرأس تماما بالماء.
- ثم قومي بإحضار وعاء كبير وضعي به زيت اكليل الجبل وزيت الخلية وجل الصبار.
- قومي بخلط هذا الخليط جيدا وباستمرار حتى تتجانس المكونات تماما.
- قومي بغسل الشعر جيدا بالماء الفاتر.
- قومي بوضع الخليط على مناطق الشعر من الجذور حتى الأطراف.
- قومي بتدليك فروة الرأس بالكامل لمدة لا تقل عن هذه 6 دقائق.
- اتركي الخليط علي الشعر لمدة لا تقل عن نصف ساعه ثم قومي بشطف الشعر جيدا بالماء.
- فهناك العديد من الأعشاب الطبيعية التي تساعد في علاج جميع مشكلات الشعر مما يساعد على توفير المال لشراء المنتجات باهظة الثمن من مراكز التجميل التي قد تكون أيضا له بعض الآثار الضارة على الشعر.