«وداعًا للشعر المجعد والخشن».. طريقة تحضير كيراتين طبيعي في البيت لفرد الشعر | ياريتني جربتها من زمان



رياض - احمد صلاح - تسعى العديد من النساء للحصول على شعر ناعم ولامع دون اللجوء إلى المواد الكيميائية أو الحرارة العالية التي قد تلحق الضرر بالشعر على المدى الطويل في هذا السياق، نقدم لكِ وصفة طبيعية وآمنة تمنحكِ شعرًا ناعمًا وحريريًا من الاستخدام الأول، دون الحاجة لكيراتين صناعي أو مواد ضارة.

المكونات:

4 ملاعق كبيرة من الأرز الأبيض.

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

2 كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون (أو أي زيت طبيعي آخر).

طريقة التحضير:

1. تحضير ماء الأرز: قومي بغلي الأرز في الماء حتى ينضج تمامًا، ثم اتركيه ليبرد بعد أن يبرد، ضعي الأرز مع الماء في الخلاط واخلطيهما جيدًا حتى تحصلي على خليط كريمي ناعم.

2. تحضير مزيج النشا: امزجي ملعقة كبيرة من نشا الذرة مع نصف كوب من الماء، ثم سخني الخليط على النار مع الاستمرار في التحريك لمدة دقيقة واحدة حتى يصبح سميكًا اتركيه ليبرد قليلًا.

3. دمج المكونات: أضيفي زيت جوز الهند إلى خليط الأرز والنشا، ثم امزجيهما جيدًا بعدها، أضيفي زيت الزيتون أو أي زيت طبيعي آخر للحصول على ترطيب إضافي يعزز نعومة الشعر.

4. تطبيق الوصفة على الشعر: قسمي شعرك إلى أربعة أجزاء متساوية، ثم ضعي الخليط على شعرك من الجذور حتى الأطراف غطي شعرك بغطاء بلاستيكي واتركيه لمدة ساعة تقريبًا.

5. غسل الشعر: بعد مرور ساعة، اغسلي شعرك بالماء الفاتر ستلاحظين تحسنًا ملحوظًا في نعومة شعرك ولمعانه منذ الاستخدام الأول.

للحصول على أفضل النتائج:

كرري هذه الوصفة مرتين في الأسبوع لتحصلي على شعر ناعم وحريري بشكل دائم.

فوائد المكونات:

ماء الأرز: يعزز من لمعان الشعر وكثافته، كما يساعد في تقويته وحمايته من القشرة.

نشا الذرة: يرطب الشعر بعمق ويمنحه ملمسًا ناعمًا وحريريًا بفضل خصائصه الطبيعية.

زيت جوز الهند: مثالي للشعر الجاف والخشن، حيث يساعد في تغذيته بعمق ويمنحه نعومة استثنائية.

زيت الزيتون: يغذي الشعر ويرطبه، مما يحسن صحته ويمنحه مظهرًا لامعًا وطبيعيًا.

مع هذه الوصفة الطبيعية