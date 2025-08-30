"موجودة عند العطارين" ... عشبة سحرية في مطبخك تخفض الكولسترول وتحارب السرطان والحل الأمثل

الرياض - كتبت رنا صلاح - الكثير يعرف الشعير ولكن لا يعرف أهميته الحقيقية وأسراره الخفيه ، حيث يعد الشعير من ضمن النباتات المفيدة لجسم الإنسان بالرغم من أن الشائع هو جعله طعام للحيوانات والطيور ولكنه مفيد لصحة البشر بصورة كبيرة، وخاصة إذا ما تم تخميره و سنتعرف في هذا المقال على طريقة تخميره وعلى فوائده.
يتمتع الشعير بالكثير من الفوائد وهي:
- ألياف ذائبة وغير ذائبة.
- يحتوي على مضادات أكسدة التي تحارب الشوارد الحرة مما يقي من السرطانات وخاصة سرطان القولون.
- يخفض الكوليسترول.
- منجم فيتامينات ومعادن ومن ضمن العناصر الغذائية التي يحتوي عليها فيتامين ب1 وب3 معدن المغنيسيوم والمنجنيز والفسفور والكالسيوم الحديد السيلينيوم الكروم.
- يعالج الإمساك.
- مفيد للكلى لأنه مدر للبول.
- ينقي الجسم من السموم.
- يعزز المناعة.
- يقاوم الأمراض.
- يخفض ضغط الدم مفيد للتخلص من الحصوات والأملاح.
- يقلل اليورك أسد.
- مفيد للنقرس.
- مفيد في التخفيف من الاكتئاب لأنه يحتوي على التربتوفان.
- يخفض الضغط.
- ملئ بالكروميوم و يخفف السكر في الدم.
- يخفض الوزن وخاصة البطن.
طرق تحضير الشعير
- الطريقة المعتادة وهي الغلي.
- طريقة التخمير وهي الأفضل وتكون بوضع كوب من الشعير مع ثلاث أكواب من الماء مع 6 ملاعق زبادي أو لبن ونخمرهم طوال الليل ونصفيه ونتناوله.
- تناوله كحساء نقوم بطحن الشعير وغليه ويمكن إضافة المستكة أو الزعتر أو الليمون والبردقوش والنعناع عليه لتحسين المزاق و حتى أن بعض الدول تجعله طعام للجيوش.
- الوقت الأفضل لتناوله بعد الأكل بساعتين أو بين الوجبات.
الأشخاص الذين عليهم التخفيف منه أو الابتعاد عنه
هناك بعض الأشخاص الذين يجب عليهم التخفيف من الشعير أو عدم تناوله وهم:
مرضى السكري الذين يأخذون أنسولين لأن الشعير مع أدوية السكر يمكن أن يقلل السكر بصورة كبيرة ومضرة.