الرياض - كتبت رنا صلاح - تعاني بعض النساء من مشاكل في الشعر، بسبب التلوث البيئي والتغيرات المناخية، والتي قد تؤدي إلى تساقط الشعر والإصابة بالفطريات والقشرة وضعف البصيلات والخصلات، وكذلك الحكة في فروة الرأس، ويفضل العديد من الأشخاص استخدام الوصفات الطبيعية للحصول على شعر صحي وجذاب، وتغذية الشعر وحل مشاكل فروة الرأس، ويمكن الوصول إلى نتائج مذهلة لشعر ناعم وحريري باستخدام زيت جوز الهند الذي يحتوي على أفضل مغذيات الشعر، وجعله أكثر نعومة وتألقًا، كما يساعد على تغذية فروة الرأس وعلاج قشرة الشعر وفوائد أخرى عديد سوف نتعرف عليها في السطور التالية.

ابهري جوزك في الاجازة .. وصفات طبيعية من زيت جوز الهند لشعر ناعم وحريري

يساعد زيت جوز الهند على تنشيط الدورة الدموية وتغذية وتفتيح بصيلات الشعر المغلقة، ما يساعد في تطويل الشعر وتكثيفه، كما يحتوي زيت جوز الهند على أفضل الفيتامينات والتي أبرزها فيتامين E، والذي يساعد على تغذية الشعر، وهذه بعض الوصفات من زيت جوز الهند للشعر التالف والجاف:

وصفات زيت جوز الهند لشعر ناعم وحريري

وصفة جوز الهند للشعر

وضع جوز الهند على الشعر مع تدليك فروة الرأس.

لف الشعر لمدة 40 دقيقة.

غسل الشعر جيدًا بالشامبو.

تعريض الشعر لماء جاري من الصنبور.

الحصول على شعر ناعم وجذاب وذات لمعة ونظارة.

وصفة جوز الهند والعسل والبيض

المكونات:

2 ملعقة من زيت جوز الهند البكر.

عدد ملعقة واحدة كبيرة من العسل.

بيضة واحدة.

طريقة التحضير:

خلط زيت جوز الهند مع البيضة في وعاء.

إضافة العسل على الخليط.

وضع المكونات على الشعر من الجذور إلى الأطراف.

لف الشعر بمنشفة لمدة 30 دقيقة.

غسل الشعر بالشامبو.

وصفة جوز الهند والأفوكادو

المكونات

عدد 2 كوب من الأفوكادو.

ربع كوب من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير