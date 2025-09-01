الرياض - كتبت رنا صلاح - كشف مكتب إعلام الأسرى عن أوضاع مأساوية يمر بها الأسيران الدكتور حسام أبو صفية وحسام ظاهر، حيث يواجهان تدهورًا صحيًا حادًا نتيجة ظروف اعتقال قاسية في سجون الاحتلال.

أوضاع صحية مأساوية للأسيرين أبو صفية وظاهر

وقالت المحامية غيد قاسم إن تعرض الأسيرين لأشعة الشمس محدود للغاية ولا يتجاوز ثلاثين دقيقة شهريًا، ما أدى إلى إصابتهما بأمراض جلدية مزمنة تشمل الجرب والدمامل والالتهابات الجلدية المستمرة. وأضافت أن الاستحمام لا يُسمح به سوى لدقيقتين فقط، الأمر الذي فاقم من معاناتهما.

وأوضحت المحامية أن الأسيرين فقدا نحو ثلثي وزنهما بسبب سوء التغذية والظروف المعيشية القاسية داخل السجن، فضلًا عن معاناتهما من نقص حاد في الأدوية والعلاجات الطبية، وخاصة ما يتعلق بالأمراض الجلدية، وهو ما يهدد حياتهما بشكل خطير.

كما نقلت قاسم رسالة مؤثرة عن الدكتور حسام أبو صفية، قال فيها: "دخلت باسم الإنسانية وسوف أخرج باسم الإنسانية. أنا الذي اختُطف من داخل المستشفى. سنبقى في أرضنا ونعمل على تقديم الخدمة الصحية للناس من خيمة".