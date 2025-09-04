وداعا للسكري وأدويته.. مشروب طبيعي موجود في بيتك يحميك من الإصابة بمرض السكر 

الرياض - كتبت رنا صلاح - كشفت دراسة علمية مشتركة بين فرق بحثية من الهند والمملكة المتحدة عن فائدة جديدة لمنتجات الألبان، حيث أظهرت قدرتها على تحسين استقرار مستويات السكر في الدم، مقارنة بالأنظمة الغذائية النباتية الصرفة التي تعتمد على بدائل الحليب.

شملت الدراسة 30 شخصًا بالغًا تم تقسيمهم إلى مجموعتين، تناولت الأولى نظامًا غذائيًا نباتيًا يشمل الحليب ومنتجاته، بينما اتبعت الثانية نظامًا نباتيًا خالصًا يعتمد على بدائل الحليب.

وأظهرت النتائج أن المجموعة التي تناولت الحليب ومنتجاته حققت مستويات سكر دم أكثر ثباتًا، مع انخفاض في معدلات الارتفاع المفاجئ للسكر. كما لوحظ لديها ارتفاع في مادة الأستيل كارنيتين التي تعزز قدرة الجسم على استقلاب الدهون. في المقابل، سجلت المجموعة النباتية الصرفة زيادة في مادة الفينيل ألانين التي قد تعيق امتصاص الجلوكوز.

وأوصى الباحثون بضرورة استشارة الأطباء قبل اتباع أي نظام غذائي جديد، خصوصًا للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في التمثيل الغذائي أو مستويات السكر، وذلك لضمان تحقيق أفضل النتائج الصحية.

وكانت التقارير قد أكدت بأن الحماية من مرض السكري يجب بأن تكون من خلال اتباع عادات غذائية والابتعاد عن تناول المشروبات المحلى بالسكريات بكميات كبيرة وخاصة العصائر المعلبة.