الرياض - كتبت رنا صلاح - يفاجأ كثير من الأشخاص عند الاستيقاظ بوجود آثار لعاب على الوسادة، ما يثير القلق والتساؤلات حول مدى طبيعية هذا الأمر، خاصة عند تكراره بشكل ملحوظ.

لو شوفت اللعاب على المخدة بعد النوم فهذا يعني أنك مصاب بمرض خطير.. ألحق نفسك

وبحسب متخصصين، يُصنّف سيلان اللعاب خلال النوم كأحد اضطرابات النوم التي قد تكون محرجة للبعض، لا سيما لدى البالغين، رغم أنها تُعد شائعة لدى الأطفال في مراحل التسنين.

ويرجع الأطباء الظاهرة إلى عدة عوامل، أبرزها:

وضعية النوم: النوم على جانب واحد قد يُسهّل خروج اللعاب من الفم بفعل الجاذبية.

التهابات الجيوب الأنفية: تؤدي لصعوبة التنفس من الأنف، مما يجبر الشخص على فتح فمه أثناء النوم ويزيد إفراز اللعاب.

أمراض الجهاز الهضمي: مثل ارتجاع المريء أو الحموضة المعوية التي تُحفّز الغدد اللعابية.

مشكلات الفم والأسنان: كالتهابات اللثة أو اللوزتين التي تؤثر على التحكم الطبيعي في اللعاب.

بعض الأدوية: خاصة بعض مضادات الاكتئاب التي يُعد فرط إفراز اللعاب أحد آثارها الجانبية الشائعة.

كيف يمكن التعامل مع الحالة؟

تغيير وضعية النوم: النوم على الظهر بدلاً من الجانبين قد يقلل من تسرب اللعاب.

علاج الأسباب الصحية المصاحبة: مثل معالجة الجيوب الأنفية أو ارتجاع المريء.

مراجعة الأدوية المستخدمة: لمناقشة البدائل مع الطبيب إن كانت السبب في الحالة.

وإذا استمرت الأعراض دون تحسن، يُفضل استشارة طبيب مختص في أمراض الأعصاب أو اضطرابات النوم، لاستبعاد أي أسباب عضوية أو عصبية كامنة.