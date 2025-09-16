الرياض - كتبت رنا صلاح - يعد عصير قصب السكر من بين المشروبات الطبيعية المفضلة لدى الكثيرين حول العالم، إذ يتميز بمذاقه الحلو المنعش ويساعد على منح الجسم طاقة فورية، حيث إنه عصير غني بمضادات الأكسدة والإلكتروليتات، والمعادن الهامة على غرار الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم، وبالتالي فإنه مشروب صحي، وبالرغم من فوائده، فإن عصير قصب السكر ليس مشروبًا مثاليًا للجميع، وفق ما ذكرته صحيفة Times of India.

مطلعش للكل.. 6 فئات ممنوعة من شرب عصير قصب السكر

في حين أن عصير قصب السكر آمن للكثيرين، ولكن لا يجب على فئات معينة من الناس شربه أو على الأقل استهلاكه باعتدال شديد، وهذه الفئات كما يلي:

مرضى السكري

يحتوي كوب واحد من عصير قصب السكر على حوالي 40–50 غرامًا من السكر، أي ما يعادل تقريبًا عبوة من المشروبات الغازية، وبالتالي فإنه يؤدي إلى ارتفاع حاد في مؤشر نسبة السكر في الدم، مما يكون خطرًا على مرضى السكري من النوعين الأول والثاني.

المصابون بالسمنة

وفي حالة إذا كنت ترغب في إنقاص وزنك، فيعد عصير قصب السكر من أبرز الأعداء، فعلى الرغم من أنه يحتوي على عناصر غذائية، إلا أنه غني بالسعرات الحرارية (150–180 سعرة في الكوب الواحد) أغلبها من السكر، لذا يمكن أن يعيق خطط إنقاص الوزن، كما يمكن أن يزيد بشكل مباشر من مخاطر أمراض القلب ودهون الكبد وارتفاع الكوليسترول.

ذوو المناعة الضعيفة

في الغالب ما يتم بيع العصير في الشوارع بطرق تفتقر إلى شروط النظافة، مثل استخدام ثلج أو ماء ملوث أو غير آمن، وفي حين يمكن للجسم السليم مقاومة العدوى البسيطة، إلا أن الأشخاص ذوي المناعة المنخفضة مثل الأطفال وكبار السن والمرضى يمكن أن يتعرضوا لمضاعفات خطرة مثل التسمم الغذائي أو الإسهال.

مرضى اليرقان أو مشاكل الكبد

على الرغم من أن بعض الموروثات الشعبية تنصح به لعلاج اليرقان، إلا أن الدراسات الحديثة أشارت إلى ضرورة الحذر، ففي حالات أمراض الكبد المتقدمة مثل التليف أو الكبد الدهني، يمكن أن يزيد عصير قصب السكر من الأعباء على هذا العضو الحساس، خاصة إذا كان ملوثًا، وذلك وفقًا لتجربة سريرية حديثة، نُشرت في دورية ClinConnect.

المصابون بتسوس الأسنان

بالإضافة إلى ذلك، يعتبر قصب السكر من أكثر العصائر حلاوةً ولزوجةً، حيث إن محتواه العالي من السكر يلتصق بسهولة بالأسنان، وفي حالة إذا لم يتم تناوله بشكل صحيح، فقد يؤدي إلى نمو البكتيريا وتسوس الأسنان ومشاكل اللثة، وينبغي على الأشخاص الذين يعانون بالفعل من مشاكل في الأسنان، مثل حساسية الأسنان أو تسوس الأسنان أو التهابات اللثة، توخي الحذر الشديد عند تناوله.

ولتقليل المخاطر، يُوصى بالمضمضة بالماء على الفور بعد تناوله، والحفاظ على عادات نظافة الفم الجيدة، مثل تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط بانتظام، وفحص الأسنان دوريًا.

مرضى الانتفاخ والقولون

بالرغم من أن عصير قصب السكر منعش للكثيرين، إلا أنه لا يناسب الأشخاص الذين يعانون من ضعف الهضم أو الانتفاخ أو متلازمة القولون العصبي، نظرًا لأن عصير قصب السكر مليء بالسكريات البسيطة التي تتخمر بسرعة في المعدة، وقد يسبب في بعض الأحيان الغازات أو الانزعاج.