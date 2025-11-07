الرياض - كتبت رنا صلاح - على الرغم من أن وزارة الصحة تحذر دائمًا من تناول الأدوية والفيتامينات دون وصفة طبية، إلا أن بعض الأفراد يقومون بتناول العقاقير والمكملات الغذائة دون استشارة طبية، ما يؤدي إلى التأثير على صحتهم بشكل سلبي وليس إيجابي، ومن الشائع أن المكملات الغذائية ذات أهمية كبيرة لبعض الأشخاص، حيث توفر العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، مثل المعادن أو الأحماض الأمينية أو الفيتامينات وغيرها، سواء كانت على هيئة اقراص أو كبسولات أو حتى سوائل، ويرى بعض المتخصصين أن تناولها بشكل معتدل، آمن للجسم طالما يتم استخدامها استنادًا لتعليمات المنتج، وقد سلط الخبراء الضوء على مكمل غذائي يمكن أن يحدث فارقا ملحوظا في الصحة الجسدية والعقلية، كما أنه يحسن المزاج ويقوّي العضلات ويقلّل السلوك العدواني، والتفاصيل في السطور الآتية

يحسن المزاج ويرفع المناعة .. أقوى مكمل غذائي يحدث فارقًا ملحوظًا في الصحة الجسدية والعقلية

أقوى مكمل غذائي

هناك العديد من المكملات الغذائية التي تعزز المناعة مثل فيتامين سى والزنك وغيرها، كما تأتي أحماض «أوميجا 3»، على رأس الدهون الصحية التي تدخل في بناء الأغشية الواقية لخلايا الجسم، وتحافظ أيضًا على سلامتها الهيكلية، كما أن لها دور في خفض الكوليسترول وتعزيز صحة المفاصل والمناعة، خاصة أن الجسم لا ينتج كميات كافية منها، ما يوجب على الجميع الحصول عليها من الغذاء والمكملات، وبحسب دراسة حديثة فإن المكمل الغذائي «أوميجا 3»، لا يسهم فقط في تحسين الصحة العامة، بل يخفض أيضًا السلوك العدواني بنسبة 28%، سواء كان العدوان تفاعليا (رد فعل على استفزاز) أو استباقيا (مخططا له مسبقا)، بحسب ما توصل له باحثون من جامعة بنسلفانيا، حيث يقلل الالتهاب في الدماغ وتهدئة اللوزة الدماغية، المسؤولة عن استجابات الخوف والقلق، فضلًا عن تحسين مستويات النواقل العصبية المرتبطة بالمزاج مثل السيروتونين والدوبامين.

«أوميجا 3» والزهايمير

أكدت أيضًا مراجعة علمية نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، وشملت أكثر من 100 ألف مشارك في 31 دراسة، أن استخدام مكملات «أوميجا 3»، يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بمرض «الزهايمر»، وطور باحثون في جامعة إلينوي في شيكاغو نوعًا من «أوميجا 3»، يعرف باسم «LPC-DHA»، أثبت فعاليته في رفع مستويات DHA (أحد أنواع الأحماض)، في شبكية العين وتقليل مشكلات الرؤية المرتبطة بتطور «الزهايمر»، كما أظهرت أبحاث أيضًا تؤكد أن هذا المكمل الغذائي يلعب دورًا هامًا في الحفاظ على الكتلة العضلية خاصة لدى كبار السن.