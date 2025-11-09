"جوزك مش هيقوم من جمبك!!!".. معجزة عشبة بذور الكتان والنشا هترجعك شباب حتى لو عمرك فوق الستين

الرياض - كتبت رنا صلاح - تحلم الكثير من النساء ببشرة نضرة ومشرقة وخالية من البقع والتصبغات، ويعتبر تفتيح البشرة هى أحد أكثر الأهداف شيوعاً فى روتين العناية اليومية، لكن بدلاً من اللجوء إلى مستحضرات كيميائية باهظة الثمن، من الممكن الإستفادة من مكونات طبيعية فعالة قد تمنح نتائج مذهلة دون آثار جانبية، ومن بين هذه المكونات، قد يبرز كريم بذور الكتان والنشا كحل مثالى لتفتيح البشرة، وشدها، والتخلص من التجاعيد، وذلك بفضل خصائصه الطبيعية المشابهة لتأثيرات البوتوكس، وإليك فى السطور التالية طريقة التحضير الصحيحة للكريم وفوائده المذهلة للبشرة.

طريقة تحضير كريم بذور الكتان والنشا لتفتيح وشد البشرة

• فى وعاء مناسب قومى بوضع ملعقة واحدة من النشا، ثم أضيفى كوباً من جل بذور الكتان.

• ثم قومى بإضافة ملعقة من الفازلين، ثم ملعقة كبيرة من زيت اللوز المر، ثم بعد ذلك ضعى الوعاء فوق البخار

• ثم قلبى هذه المكونات حتى تحصلى على خليط سميك وثقيل القوام، ثم أرفعى الوعاء وأتركيه حتى يبرد قليلاً.

• ثم قومى بإضافة الفازلين وزيت اللوز المر، وأخلطى جيداً حتى يصبح القوام كريميًا وناعمًا، ثم ضعى الكريم في برطمان زجاجى، وأحفظيه فى الثلاجة حتى صباح اليوم التالى وإستخدميه كل ليلة قبل النوم للحصول على أفضل نتيجة.

فوائد مذهلة لكريم بذور الكتان والنشا للبشرة