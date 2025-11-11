الرياض - كتبت رنا صلاح - كشفت تجربة سريرية أجراها باحثون من مركز "إنترماونتن هيلث" في مدينة سولت ليك سيتي الأميركية، عن إمكانية تقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية المتكررة إلى النصف بين الناجين، عبر اعتماد نهج شخصي ومستهدف في علاج نقص فيتامين "د".

نهج جديد بفيتامين د يقلل النوبات القلبية للنصف

وشملت الدراسة 630 مريضًا تعرضوا لنوبة قلبية قبل انضمامهم بفترة لا تتجاوز شهرًا، واستمرت من أبريل 2017 حتى مارس 2025، حيث تم تقسيم المشاركين إلى مجموعتين: الأولى تلقت العلاج التقليدي دون متابعة دورية، بينما خضعت الثانية لمراقبة مستويات فيتامين "د" في الدم مع تعديل الجرعات بانتظام لتحقيق المستوى الأمثل الذي يتجاوز 40 نانوغرام لكل ملليلتر.

وأظهرت النتائج أن 85% من المرضى كانوا يعانون من نقص في فيتامين "د"، وأن أكثر من نصف المجموعة المستهدفة احتاجوا جرعات عالية تصل إلى 5000 وحدة دولية يوميًا، وهي أعلى بكثير من التوصيات التقليدية (600–800 وحدة دولية). وقد أدى هذا النهج إلى انخفاض خطر الإصابة بنوبة قلبية ثانية بنسبة 50%، دون تسجيل آثار جانبية للجرعات العالية.

وقالت الباحثة الرئيسية، الدكتورة هايدي ماي، إن الدراسات السابقة فشلت لأنها لم تراقب مستويات الفيتامين بشكل دوري، مؤكدة أن المنهج الجديد أثبت فعاليته عبر المتابعة والتعديل المستمر. وأضافت أن النتائج تكتسب أهمية عالمية، خاصة أن نصف إلى ثلثي سكان العالم يعانون من انخفاض مستويات فيتامين "د".

ويخطط الباحثون لإجراء تجربة أكبر لتأكيد النتائج وتقييم تأثير العلاج المستهدف على أمراض قلبية وعائية أخرى، بما قد يمهد الطريق لتغيير الممارسات الطبية في الوقاية الثانوية من أمراض القلب، مع التركيز على تخصيص جرعات المكملات الغذائية.