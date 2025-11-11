الرياض - كتبت رنا صلاح - حديثة تشير إلى أن دمج القهوة والشاي مع الماء للحفاظ على رطوبة الجسم قد يحمل فوائد صحية تتجاوز الترطيب البسيط، وربما يسهم في إطالة العمر دون الإصابة بأمراض مزمنة.

دمج القهوة والشاي قد يطيل العمر صحياً

الكمية المثلى: كشفت دراسة جديدة، نشرت في الدورية البريطانية للتغذية، أن استهلاك سبعة إلى ثمانية أكواب يوميا من المزيج المكون من الماء والقهوة والشاي يرتبط بزيادة في طول العمر.



النسبة الأفضل: تابعت الدراسة 182,770 بالغا لمتوسط 13.3 عام، ووجدت أن نسبة 2 إلى 3 من القهوة إلى الشاي على ما يبدو توفر أكبر حماية. وبينت النتائج أن شرب القهوة أو الشاي فقط يقدم فائدة أقل مقارنة بدمجهما معا.



على الرغم من الآثار المدرة للبول المعروفة للكافيين، أكدت جوان سالج بليك، أخصائية تغذية وأستاذة تغذية في جامعة بوسطن، أنه من الثابت أن القهوة والشاي يساهمان في ترطيب الجسم يوميا.



تأثير قصير الأمد: أوضحت بليك أن الكافيين يمكن أن يسبب فقدانا للماء، لكن هذا التأثير يكون قصير الأمد، ولا يؤدي إلى فقدان كبير لماء الجسم على مدار اليوم مقارنة بالمشروبات الخالية من الكافيين.



تحمل مكتسب: تشير الأبحاث إلى أن الأفراد الذين يستهلكون المشروبات المحتوية على الكافيين بانتظام يمكنهم تحمل تأثيرها المدر للبول بشكل أفضل، ويعانون من فقدان أقل للماء مع مرور الوقت.



محاربة الأمراض: بالإضافة إلى مساهمتها في الترطيب، ارتبط تناول القهوة بانخفاض خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة، مثل داء السكري من النوع الثاني، وأمراض الكبد المزمنة، وبعض أنواع السرطان، وكذلك انخفاض خطر الوفاة بشكل عام.



المركبات النباتية: أشارت الدكتورة بليك إلى أن القهوة مصدرها نباتي، ولذلك فهي تحتوي على مواد كيميائية نباتية ومضادات أكسدة صحية، وهي مواد مماثلة لتلك الموجودة في الفواكه والخضراوات، ويحتوي الشاي أيضا على مواد كيميائية نباتية مفيدة.

قيود التذكر: لفتت سمانثا كوغان، أخصائية تغذية، إلى وجود بعض القيود الطفيفة في الدراسة، مثل استخدام خاصية تذكر النظام الغذائي على مدار 24 ساعة، حيث قد يخطئ المشاركون في تذكر ما تناولوه.



ارتباط لا سبب: أكدت جوان سالج بليك أيضا على نقطة هامة: وهي أن الفوائد الصحية المحتملة للقهوة والشاي في الدراسة تعتبر ارتباطا إحصائيا وليس سببا مباشرا؛ أي أن هناك علاقة، ولكن لا يمكن الجزم بأنهما هما فقط سبب إطالة العمر.