الرياض - كتبت رنا صلاح - كشف خبراء الصحة عن مجموعة من الاستراتيجيات الفعالة للحد من الرغبة الشديدة في تناول السكر، دون اللجوء إلى الحرمان التام، مؤكدين أن الاعتدال هو المفتاح للحفاظ على الصحة والاستمتاع بالحياة الغذائية.

كيف تتغلب على الرغبة الشديدة في السكر

وأوضح الخبراء أن الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم يُعد من أهم العوامل، وذلك من خلال تناول وجبات متوازنة تحتوي على الكربوهيدرات المعقدة والبروتينات والدهون الصحية، إلى جانب اختيار أطعمة منخفضة المؤشر الجلايسيمي مثل الحبوب الكاملة والبقوليات.

كما شددوا على أهمية الانتظام في مواعيد الوجبات، وتناول مشروبات مثل الشاي الأخضر والكفير التي تُحسّن حساسية الأنسولين وتقلل من تقلبات السكر في الدم.

وفي ما يتعلق بالبدائل الصحية، أوصى الخبراء بتناول الفواكه الغنية بالألياف مثل التوت والتفاح، واختيار الشوكولاتة الداكنة بنسبة كاكاو لا تقل عن 70%، واستخدام المُحليات الطبيعية مثل ستيفيا والعسل الخام باعتدال.

وأشاروا إلى أن المحفزات العاطفية مثل التوتر والملل قد تدفع البعض لتناول الأطعمة السكرية، لذا يُنصح بممارسة التأمل واليوغا وتمارين التنفس، إلى جانب النشاط البدني المنتظم الذي يساعد على خفض الكورتيزول وتحسين الحالة المزاجية.

وأكد الخبراء أن الامتناع التام عن الحلويات قد يؤدي إلى نتائج عكسية، لذا يُفضل ممارسة الاعتدال من خلال تناول حصص صغيرة من الحلويات بشكل مجدول، والاستمتاع بها بوعي دون الشعور بالذنب.