أقوى من إبر الانسولين بمليون مرة.. أعشاب جبارة تخفض السكر التراكمي في الدم فوراً خلال 30 دقيقة

الرياض - كتبت رنا صلاح - في دراسة علمية حديثة أجراها الدكتور مون جيا تان من الأكاديمية الصينية للعلوم في شنغهاي، ونشرت نتائجها في دورية الكيمياء والأحياء (Chemistry & Biology)، تم الكشف عن فوائد مذهلة لنبات الحنظل – المعروف أيضًا باسم كمثرى البلسم (Bitter Melon) – في خفض مستويات سكر الدم وتحسين عملية التمثيل الغذائي للدهون لدى الإنسان والحيوان على حد سواء.

الحنظل بديل طبيعي لأدوية السكري

أوضح الباحثون أن نتائج الدراسة تشير إلى أن الحنظل يمكن أن يكون بديلاً طبيعياً فعالاً لعقاقير علاج مرض السكري، خاصة في ظل الشكاوى المتزايدة من الآثار الجانبية للأدوية الحالية، ومحدودية فعاليتها على المدى الطويل. وخلال البحث، تمكن فريق الدكتور تان من استخلاص عدة مركبات طبيعية من الحنظل تُعرف باسم كوكوربيتان تريتوربينويدس (Cucurbitane Triterpenoids)، وتم اختبار تأثيرها على مستويات السكر والدهون في الدم داخل خلايا بشرية وفئران تجارب.

نتائج الدراسة: تأثير مشابه للأنسولين

أظهرت نتائج التجارب أن المركبات المستخلصة من الحنظل عملت على تحفيز مستقبلات سكر الدم (GLUT4) في خلايا العضلات والدهون، مما ساعد على نقل الجلوكوز من داخل الخلايا إلى سطحها. ويؤدي ذلك إلى تحسين عملية التمثيل الغذائي لسكر الدم بطريقة تشبه تأثير الأنسولين الطبيعي في الجسم. وفي التجارب التي أجريت على الفئران، ساهمت بعض هذه المركبات في خفض مستوى السكر في الدم بشكل ملحوظ، كما عززت عملية حرق الدهون، وخاصة في الفئران التي تناولت نظامًا غذائيًا غنيًا بالدهون.

الحنظل يحتوي على أكثر من 70 مركبًا نشطًا

وأشار العلماء إلى أن نبات الحنظل يحتوي على ما يصل إلى 70 نوعًا من المركبات النشطة، وهو ما يجعله من أغنى النباتات الطبية من حيث الفائدة العلاجية. وأكد الباحثون أن هذه النتائج تمثل أساسًا علميًا قويًا لإجراء المزيد من الدراسات حول العلاقة بين بنية مركبات الحنظل وتأثيرها على مقاومة الأنسولين والسمنة، مما قد يمهد الطريق لاستخدامه كعلاج طبيعي فعال لمرضى السكري في المستقبل.

تُعد نتائج هذه الدراسة خطوة مهمة في عالم الطب الطبيعي، حيث يبرز الحنظل كخيار واعد في علاج مرض السكري من النوع الثاني ومشكلات التمثيل الغذائي. فهو يجمع بين الفعالية العالية والأمان الصحي مقارنة بالأدوية الكيميائية، مما يفتح آفاقًا جديدة في مجال الطب النباتي والعلاجات البديلة.