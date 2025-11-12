ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز بعد اسمرار قشرته؟

الرياض - كتبت رنا صلاح - يُعد الموز من الفواكه المفيدة لصحة الإنسان، نظرًا لغناه بالعديد من العناصر الغذائية الضرورية للجسم، ولكن ما الذي يحدث عند تناوله بعد اسمرار قشرته الخارجية؟ وفي السطور التالية سوف نعرض تأثير تناول الموز بعد اسمراره على الجسم، وفقًا لموقعي “EatingWell” و”Times of India”.

تأثير تناول الموز بعد اسمراره على الجسم

يُعتبر تناول الموز بعد اسمرار قشرته الخارجية آمنًا للجسم، ولكن يجب ألا تظهر عليه علامات التعفن بعد التقشير، مثل اللزوجة أو طراوة القوام، وفي حالة إذا لم تظهر هذه العلامات على الموز بعد اسمراره، سوف يحصل الجسم عند تناوله على الفوائد التالية:

1- تعزيز صحة القلب

بعد اسمرار قشرة الموز، يصبح الموز أكثر غنى بمعدن البوتاسيوم، الذي يساهم في تنشيط الدورة الدموية، وتقوية عضلة القلب، وتنظيم ضرباته، كما يساعد البوتاسيوم في ضبط ضغط الدم والحفاظ على توازن السوائل في الجسم.

2- الوقاية من السرطان

يزداد تركيز مضادات الأكسدة في الموز بعد اسمراره، لتكون حوالي 20% من قيمته الغذائية، مما يساهم في تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان عند تناوله بانتظام.

3- تحسين الهضم

يبقى الموز محتفظًا بأليافه الغذائية بعد اسمراره، وبالتالي يساعد على تحسين حركة الأمعاء وتسهيل عمليتي الهضم والإخراج، والتقليل من الإصابة بالإمساك عند تناوله.

4- منع قرحة المعدة

يُعد الموز البني خيارًا مفيدًا لمرضى الحموضة وارتجاع المريء، نظرًا لاحتوائه على خصائص تحمي البطانة الداخلية للمعدة من الإنزيمات الهضمية، وبالتالي يقلل من خطر إصابتها بالقرحة.

5- فقدان الوزن

يمكن تناول الموز بعد اسمراره مع الرجيم، حيث إنه يساعد على إنقاص الوزن، ولكن يجب عدم الإفراط فيه، لأن أليافه الغذائية تساعد على الشعور بالشبع والامتلاء لساعات طويلة.

6- تقوية المناعة

يزيد ارتفاع تركيز مضادات الأكسدة في الموز بعد اسمراره من فعاليته في تقوية جهاز المناعة، وتعزيز قدرة الجسم على مكافحة البكتيريا والفيروسات.

7- تخفيف الألم العضلي

كما يساعد الموز الأسمر على تخفيف آلام العضلات بعد ممارسة الرياضة، نظرًا لأن البوتاسيوم المتوفر به يساعد على تخفيف التشنجات العضلية.