الرياض - كتبت رنا صلاح - كشفت تقارير طبية حديثة عن أن الكليتين تعدان من أهم أعضاء الجسم، وأن الحفاظ على مستويات ترطيب منتظمة هو الأساس لدعم وظائفهما الحيوية والوقاية من المشكلات الصحية المزمنة، وأوضح التقرير أن شرب كميات كبيرة من الماء دفعة واحدة، سواء أثناء الوجبات أو في ساعات الليل، ليس الطريقة المثلى للترطيب الصحي، بل إن الأفضل هو تناول كميات صغيرة من الماء على فترات متباعدة على مدار اليوم.

التوقيت المثالي لشرب الماء للحفاظ على صحة الكلى.. نتائجها مبهرة

تعمل الكليتان على تصفية الدم باستمرار وتنقيته من السموم، وهو ما يتطلب وصول السوائل إليهما بشكل منتظم وليس على دفعات مفاجئة. وأكد خبراء الصحة أن الترطيب المستمر يساعد على الحفاظ على حجم الدم وتدفق البول الطبيعي، مما يسهل التخلص من الفضلات ويقي من ترسّب الأملاح وتكوّن الحصوات.

لماذا يعتبر توقيت شرب الماء عامل حاسم لصحة الكلى؟

وأوصت وكالات صحية عالمية مثل مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) والمعهد الهندي لأمراض الكلى والجهاز الهضمي، بضرورة تناول الماء بشكل متوازن على مدار اليوم، وتعديل الكمية وفقًا لمستوى النشاط البدني ودرجة الحرارة والحالة الصحية، بدلًا من الالتزام الأعمى بقاعدة “8 أكواب يوميًا”.

ما الذي يقوله العلم حول الترطيب وصحة الكلى؟

توصي الإرشادات الطبية بالحفاظ على لون بول أصفر باهت كمؤشر على الترطيب الجيد، كما توصي الجمعية الأمريكية لجراحة المسالك البولية (AUA) بإنتاج ما لا يقل عن 2.5 لتر من البول يوميًا لتقليل خطر تكوّن الحصوات، وهو ما لا يتحقق إلا من خلال شرب الماء بانتظام من الصباح حتى المساء.

شرب كميات كبيرة من الماء قبل النوم مباشرة يزيد من عدد مرات التبول الليلي ويؤثر سلبًا في النوم العميق، وتؤكد الدراسات أن تقليل تناول السوائل قبل النوم بساعتين يساعد على تحسين جودة النوم وتقليل الاستيقاظ الليلي.

تناول الماء بكميات كبيرة في وقت قصير قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الصوديوم في الدم، ما يسبب أعراضًا خطيرة. الحل هو الترطيب التدريجي وليس المفاجئ.

الطريقة المثالية لتوزيع شرب الماء على مدار اليوم

وفقًا للخبراء، يمكن اتباع الجدول التالي لضمان ترطيب صحي ودعم وظائف الكلى: