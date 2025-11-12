الرياض - كتبت رنا صلاح - كشفت أخصائية العلاج الطبيعي ليندي روير أن ضعف عضلات الأرداف قد يكون السبب الرئيسي وراء آلام أسفل الظهر، وهو عامل غالبًا ما يُغفل عنه. وأوضحت أن العمود الفقري يعتمد على الحوض كقاعدة دعم، وأن ضعف العضلات الألوية يدفع الظهر لتعويض هذا النقص، مما يزيد الضغط ويؤدي إلى الألم.

ضعف الأرداف سبب خفي لآلام الظهر



روير حذرت من متلازمة "المؤخرة الميتة" الناتجة عن الجلوس الطويل، مشيرة إلى أهمية تقوية الأرداف لتوزيع الحمل بشكل سليم على الوركين والحوض. وأوصت بممارسة تمارين البيلاتس تحت إشراف مختص، لما لها من دور فعال في تعزيز القوة والتوازن وتخفيف الألم، مؤكدة أن المثابرة على التمارين تساهم في تحسين جودة الحياة.