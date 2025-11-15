الرياض - كتبت رنا صلاح - يعتمد كثيرون على جرعاتهم اليومية من القهوة والشاي أو مشروبات الطاقة الغنية بالكافيين لبدء يومهم، لكن الأطباء يحذرون من أن الإفراط في تناول هذه المشروبات قد يتحول إلى خطر صحي حقيقي.

متى يتحول كوب القهوة اليومي إلى خطر صحي

ويؤكد الخبراء أن تجاوز الحد الآمن من الكافيين يؤثر مباشرة على القلب ويضعف الوظائف الإدراكية، مشيرين إلى أن فنجان القهوة العادي يحتوي في المتوسط على نحو 100 ملغ من الكافيين، ويمكن شرب ثلاثة أو أربعة فناجين يوميًا بأمان نسبي.

أما الشاي فيحتوي على ما بين 50 و80 ملغ، مما يسمح بعدد أكبر من الأكواب، بينما تكمن الخطورة في مشروبات الطاقة التي قد تصل نسبة الكافيين فيها إلى 160 ملغ، وهو ما يرفع خطر الإصابة بـ سمية الكافيين.

وتظهر أعراض الجرعة الزائدة عبر خفقان القلب، وزيادة القلق، وضعف القدرة على اتخاذ القرار، إضافة إلى مشاكل هضمية مثل الارتجاع الحمضي وحرقة المعدة.

ويحذر الأطباء من "الحلقة المفرغة" التي يدخل فيها كثيرون، إذ يؤدي شرب القهوة في وقت متأخر إلى اضطراب النوم، ثم الاستيقاظ مبكرًا دون راحة كافية، مما يزيد الحاجة إلى المزيد من الكافيين.

ويفسر الخبراء ذلك بأن الكافيين يحجب مستقبلات الأدينوزين في الدماغ، وهو المركب المسؤول عن تعزيز الشعور بالنعاس، ما يمنع الجسم من الدخول في حالة التباطؤ الطبيعية.

ولكسر هذه العادة، ينصح باستخدام القهوة أو الشاي منزوعة الكافيين، والاستفادة من تأثير الدواء الوهمي (Placebo) الذي يمنح شعورًا بالنشاط حتى دون وجود الكافيين.