كم مرة يجب غسل الشعر في الأسبوع؟.. دارسة تكشف مفاجأة

الرياض - كتبت رنا صلاح - تعتبر طريقة غسيل الشعر مختلفة من شخص لآخر، لاختلاف ملمس شعرك ونوعه، وهذه العوامل تؤثر على عدد المرات التي ينبغي فيها غسل الشعر بالماء في الأسبوع، وأظهرت دراسة بريطانية حديثة أنه في المتوسط، يعتاد البريطانيون على غسل شعرهم كل 2-3 أيام، وأوضح الخبراء أن هذا المعدل مرتفع جدًا وقد يسبب القشرة وتساقط الشعر، وفقًا لموقع “ديلي بوست”.

كم مرة يجب غسل الشعر في الأسبوع للمرأة والرجل؟

تعتمد عدد المرات المناسبة لغسل الشعر في الأسبوع على عدة عوامل، من بينها نوع الشعر، ونمط الحياة، والعمر، وفيما يلي عدد مرات غسل الشعر في الأسبوع للنساء والرجال:

المرأة

بالنسبة للنساء، فإن غسل الشعر يعتمد على نوع الشامبو المستخدم، وكذلك نوع الشعر وحالة فروة الرأس، وفي هذا الإطار، قال مختص نظافة الشعر عباس كناني، في موقع “كيمست كليك”: “يمكن لمعظم الناس أن يمضوا يومين إلى ثلاثة أيام دون غسل شعرهم، ولكن إذا كانت فروة رأسك تفرز دهونًا زائدة، فقد تحتاج إلى الغسيل كل يوم إلى يومين، أولئك الذين لديهم شعر خفيف أو أملس هم أكثر عرضة للشعر الدهني”.

ويشار إلى أن الشعر الرقيق والمستقيم يفتقر إلى الملمس، وبالتالي يقوم الزيت بتغطية خيوط الشعر، بينما شعر “الأفرو” فلا بد من غسله بمعدل أقل، حوالي مرة إلى مرتين في الأسبوع، نظرًا لأن الشعر الإفريقي أكثر عرضة للتلف من الجفاف، وبالتالي فإن الزيت ضروري للحفاظ على نعومة الشعر وتجعده، كما أوصى الخبراء بتجنب استخدام الشامبو مع كل غسلة واستخدام الماء بمفرده أحيانًا.

الرجل

كما أوصى خبير موقع “كيمست كليك” الرجال، بغسل شعرهم مرتين إلى أربع مرات في الأسبوع، محذرًا من استخدام منتجات الشعر التي يمكن أن تسد المسامات وتقلل من كمية الزيت المنتج، إذ قد يتسبب نقص الزيت في جفاف الشعر وتلفه، مضيفًا: “غسل الشعر بالشامبو بشكل متكرر على الأرجح لا يساهم في الصلع.”

أصحاب القشرة

وأشار عباس كناني، إلى أن غسل الشعر بكثرة يمكن أن يزيد القشرة، وعلى الرغم من ذلك، فعدم غسل الشعر قد يسبب حكة في فروة الرأس، وبالتالي يؤدي أيضًا إلى تفاقم قشرة الرأس، قائلًا: “نصيحتي هي استخدام شامبو طبي مضاد للقشرة 2-3 مرات في الأسبوع وغسل شعرك بالماء 2-3 أيام في الأسبوع للتخلص من القشرة.”