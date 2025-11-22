هيحبك بجنون بالوصفة دي .. حطي زيت الزيتون والفازلين قبل النوم يحولك إلى ملكة جمال إذا استخدمتيه بهذه الطريقة

الرياض - كتبت رنا صلاح - تميل العديد من النساء في الآونة الأخيرة إلى استعمال المكونات الطبيعية في الاهتمام بالبشرة بدلًا من استخدام المستحضرات الجاهزة المرتفعة الباهظة الثمن ومن بين كل هذه الوصفات التي لاقت استحسانا ورواجًا وحققت الكثير من النتائج المميزة خلطة الفازلين وزيت الزيتون، فذلك المكونان يشكلان معًا خلطة طبيعية فعّالة تعطي البشرة ترطيبًا عميقًا وتغذية متكاملة بسبب ما يشتمل كل منهما على الكثير من العناصر المرطبة وزيوت طبيعية تحافظ على النعومة والإشراقة وفي ظل المواظبة على تطبيق هذه الوصفة تظل البشرة نضرة ومشرقة بدون الحاجة إلى أي من المنتجات الكيميائية.

الفازلين وزيت الزيتون للبشرة

في ظل وجود العديد من الوصفات المنتشرة على الإنترنت للبشرة ونجد أن وصفة الفازلين وزيت الزيتون هي من أفضل الوصفات التي يمكن أن تعمل على إزالة الجلد الميت من على الوجه والتخلص من الاسمرار والبقع الداكنة وهذه الوصفه لا تحتاج سوى بعض المكونات البسيطة كالتالي:.

عدد 3 ملعقة صغيرة من الفازلين المرطب.

عدد 2 ملعقة من زيت الزيتون.

عدد ملعقة زيت لوز.

عدد ملعقة نشا.

عدد ملعقة ماء ورد.

خطوات التحضير