الرياض - كتبت رنا صلاح - تعد مشكلة الوزن الزائد من المشاكل الشائعة التي يعاني منها الكثير من الأشخاص، حيث ينتج عن ذلك العديد من المشاكل الصحية التي لا حصر لها، ولكن يذكر أن الأبحاث العلمية قد أثبتت فاعلية بعض الأعشاب في عملية خسارة الوزن، وذلك بدل من أتابعه حمية غذائية قاسية، حيث تساهم في حرق الدهون وتسريع عملية خسارة الوزن، وسوف نتعرف على أهم تلك الأعشاب في هذا المقال.

"هتخس من غير ما تحس !"..5 أعشاب طبيعية تساعدك على خسارة الوزن الزائد في أسبوع..هتندم لو مجربتهاش!!

الفلفل الحار

يحتوي الفلفل الحار على مركب الكبساسين وهو إحدى المركبات التي تساعد على زيادة معدل الحرق في الجسم وبالتالي حرق الدهون بشكل آمن وسريع، كما أنه يقلل من نوبات الجوع المفاجئة وهذا ما يساهم في منع تكون الدهون في منطقة البطن والأرداف.

الثوم

يحتوي الثوم على مجموعة من المركبات التي تساهم في حرق الدهون في الجسم، كما أنه يعمل على التخلص من نسبة الكوليسترول والدهون الثلاثية وبالتالي التخلص من الدهون الموجودة في منطقة البطن والأرداف.

الهندباء

تحتوي على بعض العناصر الغذائية التي تساهم في تحسين عملية الهضم والوقاية من الإصابة بالإمساك أو عسر الهضم أو الانتفاخات التي تعيق عملية خسارة الوزن، كما أنها تعمل على تسريع عملية إنقاص الوزن، ويتم استخدامها كمشروب طبيعي.

الشاي الأخضر

من أشهر المكونات الطبيعية التي يتم استخدامها من أجل خسارة الوزن، حيث تزيد من معدل الحرق وتعمل على التخلص من السعرات الحرارية خاصة بعد تناول الوجبات، وبالإضافة إلى ذلك تساعد في عملية تحسين صحة الجهاز الهضمي.

البابونج

يعد من الأعشاب التي تعمل على تهدئة القولون والمعدة وعلاج الإمساك، ولكنه من الأعشاب المنعدمة السعرات الحرارية وبالتالي فهو مفيدة في عملية خسارة الوزن.