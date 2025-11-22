الرياض - كتبت رنا صلاح - شهدت الآونة الأخيرة تنامياً مقلقاً لظاهرة الوفاة المفاجئة التي تستهدف فئة الشباب، محولةً ما كان يُعد حادثاً نادراً إلى واقع يتطلب استنفاراً طبياً ومجتمعياً، وأثارت هذه الظاهرة قلقاً واسعاً بين الأسر، ما دفع بالمتخصصين إلى دق ناقوس الخطر لتحديد الأسباب الكامنة، وفي هذا السياق، قدم أستاذ أمراض القلب تحذيرات وتوصيات واضحة لمواجهة هذه الزيادة المفاجئة وغير المبررة في الوفيات.

بعد ارتفاع الموت المفاجئ بين الشباب.. طبيب شهير يحذر من 7 عادات شائعة يُغفل عنها

أسباب وعوامل الموت المفاجئ بين الشباب

حذر الدكتور جمال شعبان، أستاذ أمراض القلب، من أن ظاهرة الموت المفاجئ بين الشباب لم تعد حدثاً عابراً، مؤكداً أنها تتطلب انتباهاً أكبر وإجراءات وقائية عاجلة، وأشار شعبان، في تصريحات تلفزيونية، إلى أن الفحص المبكر والتوعية هما خط الدفاع الأول لإنقاذ حياة الشباب.

الأسباب الطبية والوراثية الرئيسية

أوضح الدكتور جمال شعبان أن الأسباب المباشرة للوفاة المفاجئة تتركز في مشكلات قلبية محددة:

اختلالات كهرباء القلب: وهي السبب الرئيسي الذي يؤدي إلى توقف القلب بشكل مفاجئ.

اعتلال عضلة البطين: سواء في البطين الأيمن أو الأيسر.

جلطات الشريان التاجي: قد تكون ناتجة عن ارتفاع الكولسترول الوراثي، مما يؤكد أهمية الانتباه للتاريخ المرضي للعائلات.

عوامل خطر تزيد من احتمالية الوفاة

أكد شعبان على وجود عوامل أخرى تزيد من احتمالية حدوث الوفاة المفاجئة بين الشباب، معظمها يرتبط بسلوكيات أو ظروف صحية مكتسبة:

مضاعفات ما بعد كورونا: الآثار الجانبية المترتبة على الإصابة بفيروس كورونا.

المكملات والهرمونات: الإفراط في تناول المكملات والهرمونات المنتشرة بين الشباب.

الإفراط في المسكنات: الاستخدام المفرط للمسكنات غير الضرورية.

التعاطي والتدخين: تعاطي المخدرات والتدخين الذي يضاعف خطر الإصابة بمشكلات القلب.

توصيات وإجراءات وقائية عاجلة

شدد أستاذ أمراض القلب على أن رسم القلب البسيط يمكن أن يكشف الكثير من المشكلات مبكراً ويساهم في إنقاذ الحياة، وقدم عدداً من الإجراءات الوقائية الهامة للحد من المخاطر: