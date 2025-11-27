الرياض - كتبت رنا صلاح - في ظل الإقبال الكبير على مستحضرات التجميل الكيميائية وارتفاع أسعارها عادت الطبيعة لتثبت أنها المصدر الأول للجمال من خلال بذور الكتان التي تحتوي على مجموعة مميزة من العناصر الغذائية التي تجدد خلايا البشرة وتؤخر ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة تعمل هذه البذور على تحفيز إنتاج الكولاجين الطبيعي الذي يمنح الوجه إشراقا ومرونة كما تساعد على شد الجلد وتقليل التصبغات الناتجة عن التعرض للشمس بفضل مضادات الأكسدة القوية الموجودة فيها إن إدخال بذور الكتان ضمن الروتين اليومي سواء بتناولها أو باستخدامها كقناع طبيعي يعيد للبشرة حيويتها ويمنحها مظهرا صحيا متألقا.

معجزة انشقت من السماء .. عشبة مهملة بعشرين جنيه هترجعك شباب حتى لو عمرك فوق الـ 90 .. إليكم طريقة

طريقة تحضير ماسك بذور الكتان

يمكن تحضير قناع فعال من بذور الكتان بسهولة في المنزل من خلال مزج ملعقة من البذور المطحونة مع كمية مناسبة من عصير الليمون ونشا الذرة وجل الصبار حتى تتكون عجينة ناعمة ومتجانسة ثم توضع على الوجه لمدة ساعة كاملة قبل غسلها بالماء البارد بعد ذلك يدهن الوجه بطبقة خفيفة من زيت الكتان للحفاظ على الترطيب وتنشيط الخلايا كما يمكن غلي كمية صغيرة من البذور في الماء للحصول على جل طبيعي يحفظ في وعاء زجاجي ويستخدم يوميا لمدة ربع ساعة هذا الماسك يساعد على شد الجلد وتفتيح البشرة وتنعيمها بوضوح مع الاستمرار في الاستخدام المنتظم.

الفوائد الصحية والجمالية لبذور الكتان

تتميز بذور الكتان بفوائد متعددة تتجاوز العناية بالبشرة لتشمل صحة الجسم بالكامل فهي غنية بالأوميجا ثلاثة ومضادات الالتهاب التي تساهم في حماية الجلد من الجفاف وتنظيف المسام وتقليل إفراز الزيوت الزائدة مما يمنع ظهور الحبوب كما تساعد على تغذية البشرة من الداخل ومنحها ملمسا ناعما ومظهرا مشرقا إضافة إلى ذلك يسهم تناول بذور الكتان في تحسين الهضم وتنقية القولون من السموم مما ينعكس إيجابا على صفاء البشرة ونقائها إن الانتظام في استخدام بذور الكتان يجعلها وسيلة طبيعية وآمنة للحفاظ على الشباب والجمال دون الحاجة إلى منتجات صناعية.



